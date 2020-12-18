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На силовиков потратят в семь раз больше, чем на культуру

18.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На силовиков потратят в семь раз больше, чем на культуру

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  • 18.12.2020, 16:58
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На силовиков потратят в семь раз больше, чем на культуру

Министерство финансов опубликовало проект бюджета.

Министерство финансов опубликовало проект бюджета на 2021 год, второй год подряд бюджет планируется с дефицитом, сообщает «Радыё Свабода».

В проекте выросли расходы на силовиков, МВД, безопасность и армию. МВД выделили 1 миллиард (в этом году было 915 миллионов).

Выросли расходы на здравоохранение – до 1,6 миллиарда, но непосредственно на медицинскую помощь людям-незначительно: с 576 миллионов до 672.

На на культуру заложили 142 миллиона рублей, на спорт — 204 миллиона. А вот на государственные СМИ денег дали меньше: в этом году было 164 миллиона, а стало 156.


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Министерство финансов опубликовало проект бюджета.
 
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