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На силовиков потратят в семь раз больше, чем на культуру
Источник материала: Хартия'97
На силовиков потратят в семь раз больше, чем на культуру
Министерство финансов опубликовало проект бюджета.
Министерство финансов опубликовало проект бюджета на 2021 год, второй год подряд бюджет планируется с дефицитом, сообщает
В проекте выросли расходы на силовиков, МВД, безопасность и армию. МВД выделили 1 миллиард (в этом году было 915 миллионов).
Выросли расходы на здравоохранение – до 1,6 миллиарда, но непосредственно на медицинскую помощь людям-незначительно: с 576 миллионов до 672.
На на культуру заложили 142 миллиона рублей, на спорт — 204 миллиона. А вот на государственные СМИ денег дали меньше: в этом году было 164 миллиона, а стало 156.
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Министерство финансов опубликовало проект бюджета.
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