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В Беларуси нетрезвых водителей будут лишать прав на восемь лет
18.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси ужесточают наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Теперь за пьяную езду грозит лишение водительских прав на срок до восьми лет. Сейчас – до пяти. Парламент страны сегодня принял изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности, сообщает телеканал «МИР 24».
В проекте закона депутаты также исключили семь статей уголовной ответственности. Предусмотрены и смягчения наказаний – например, за оборот порнографической продукции.
По поручению президента также вводится новый институт ответственности и поручителей при помиловании. В случае повторного совершения преступления после помилования, на поручителя будет налагаться штраф.
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Депутаты приняли поправки в УК. Законопроект также исключит уголовную ответственность по семи статьям.
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