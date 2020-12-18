В Беларуси нетрезвых водителей будут лишать прав на восемь лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ужесточают наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Теперь за пьяную езду грозит лишение водительских прав на срок до восьми лет. Сейчас – до пяти. Парламент страны сегодня принял изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности, сообщает телеканал «МИР 24».

В проекте закона депутаты также исключили семь статей уголовной ответственности. Предусмотрены и смягчения наказаний – например, за оборот порнографической продукции.

«Сами знаете, что бывает, что какой-то подросток кликнул на какую-нибудь картинку, разместил ее на свой сайт и, не понимая этого, занимается распространением. Кто-то к нему заходит, смотрит и это уже называется распространением. В настоящее время решено, что такая уголовная ответственность может наступать при повторности. То есть совершил преступление – предупрежден, если повторяется, то наступает уголовная ответственность», – пояснил заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Дубов.

По поручению президента также вводится новый институт ответственности и поручителей при помиловании. В случае повторного совершения преступления после помилования, на поручителя будет налагаться штраф.