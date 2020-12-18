ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФИФА рассмотрит "дело Шкурина" 14 января

18.12.2020 17:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская федерация футбола обратилась в дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы тот рассмотрел отказ нападающего ЦСКА Ильи Шкурина выступать за сборную Беларуси по политическим мотивам. Заседание по этому делу ожидается 14 января.





Дополнительных материалов у нас не запрашивали. Прислали документ, что нужно дать объяснения, обозначить свою позицию. Илья им свою позицию отправил. Принимать участие будут три стороны: ЦСКА, федерация футбола Беларуси и сам игрок. Мы еще никогда не были в подобных ситуациях, поэтому не знаем, как будет приниматься решение и сколько заседаний дисциплинарного комитета на это потребуется, — цитирует агента игрока Валерия Исаева Sport24.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская федерация футбола обратилась в дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы тот рассмотрел отказ нападающего ЦСКА Ильи Шкурина выступать за сборную Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кишеневе фермеры третий день блокируют тракторами парламент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика