Дополнительных материалов у нас не запрашивали. Прислали документ, что нужно дать объяснения, обозначить свою позицию. Илья им свою позицию отправил. Принимать участие будут три стороны: ЦСКА, федерация футбола Беларуси и сам игрок. Мы еще никогда не были в подобных ситуациях, поэтому не знаем, как будет приниматься решение и сколько заседаний дисциплинарного комитета на это потребуется, — цитирует агента игрока Валерия Исаева