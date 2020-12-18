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ФИФА рассмотрит "дело Шкурина" 14 января
Источник материала: Партизан
Белорусская федерация футбола обратилась в дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы тот рассмотрел отказ нападающего ЦСКА Ильи Шкурина выступать за сборную Беларуси по политическим мотивам. Заседание по этому делу ожидается 14 января.
Дополнительных материалов у нас не запрашивали. Прислали документ, что нужно дать объяснения, обозначить свою позицию. Илья им свою позицию отправил. Принимать участие будут три стороны: ЦСКА, федерация футбола Беларуси и сам игрок. Мы еще никогда не были в подобных ситуациях, поэтому не знаем, как будет приниматься решение и сколько заседаний дисциплинарного комитета на это потребуется, — цитирует агента игрока Валерия Исаева
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Белорусская федерация футбола обратилась в дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы тот рассмотрел отказ нападающего ЦСКА Ильи Шкурина выступать за сборную Беларуси...
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