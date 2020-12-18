Предложение для ярых ненавистников. В США можно выиграть право взорвать отель, принадлежавший Дональду Трампу

Источник материала: Onliner

Теперь у американских демократов, по каким-то причинам люто ненавидящих Дональда Трампа, появилась возможность ему отомстить. Власти города Атлантик-Сити объявили аукцион на право снести отель с казино Trump Plaza, когда-то принадлежавший экс-президенту США. Способ для этого выбран весьма эффектный — направленный взрыв.

— Мы сносим это здание с учетом прошлого Трампа в нашем городе. Он воспользовался в своих целях законами в области банкротства, заработал крупные средства в Атлантик-Сити и потом бросил на произвол судьбы город и его жителей, — заявил мэр города Марти Смолл во время своего выступления. Разрушение высотки приурочено к проигрышу республиканца в выборах президента США.

Вырученные с аукциона деньги пойдут на помощь юношескому клубу, который занимается профессиональным обучением подростков.

Trump Plaza, которым сейчас владеет 84-летний миллиардер Кард Айкан, закрыли еще в 2014 году. Первоначально его планировали снести 31 декабря, но все-таки решили перенести это событие на февраль 2021-го. Тем, кто планировал увидеть отель воочию, советуем не расстраиваться: в свое время Трамп возвел еще шесть таких объектов, в том числе в Израиле.