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Предложение для ярых ненавистников. В США можно выиграть право взорвать отель, принадлежавший Дональду Трампу
Источник материала: Onliner
Теперь у американских демократов, по каким-то причинам люто ненавидящих Дональда Трампа, появилась возможность ему отомстить. Власти города Атлантик-Сити объявили аукцион на право снести отель с казино Trump Plaza, когда-то принадлежавший экс-президенту США. Способ для этого выбран весьма эффектный — направленный взрыв.
— Мы сносим это здание с учетом прошлого Трампа в нашем городе. Он воспользовался в своих целях законами в области банкротства, заработал крупные средства в Атлантик-Сити и потом бросил на произвол судьбы город и его жителей, —
Вырученные с аукциона деньги пойдут на помощь юношескому клубу, который занимается профессиональным обучением подростков.
Trump Plaza, которым сейчас владеет 84-летний миллиардер Кард Айкан, закрыли еще в 2014 году. Первоначально его планировали снести 31 декабря, но все-таки решили перенести это событие на февраль 2021-го. Тем, кто планировал увидеть отель воочию, советуем не расстраиваться: в свое время Трамп возвел еще шесть таких объектов, в том числе в Израиле.
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Предложение для ярых ненавистников. В США можно выиграть право взорвать отель, принадлежавший Дональду Трампу
Теперь у американских демократов, по каким-то причинам люто ненавидящих Дональда Трампа, появилась возможность ему отомстить. Власти города Атлантик-Сити...
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