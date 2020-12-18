ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Говорим про «Бортпроводницу» — триллер о простой стюардессе. Таких жарких споров в «Прослушке» еще не было!

18.12.2020 17:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В эфире новый выпуск подкаста «Прослушка». Перед тем как подводить сериальные итоги года, мы решили оценить еще одну многообещающую новинку — мини-сериал «Бортпроводница» со звездой «Теории большого взрыва» Кейли Куоко. Триллер о простой стюардессе, втянутой в водоворот афер и убийств, разделил Антона и Андрея во мнениях — таких жарких споров в нашем подкасте не было очень давно. Если смотрели сериал, выбирайте сторону.

Слушать подкаст в iTunes|«Яндекс.Музыке»|«ВКонтакте»|Castbox

Тизер

  • У «Бортпроводницы» есть все задатки на то, чтобы стать маленьким стриминговым хитом, но сериал почти никто в итоге не посмотрел. Пытаемся разобраться, в чем причина.
  • Марьянов считает, что «Бортпроводница» — неплохое развлечение на вечерок, Коляго его энтузиазм не разделяет: сериал, по его мнению, слишком много на себя берет и запутывается в параллельных сюжетных линиях.
  • Стоит ли смотреть сериал ради актеров? Может быть. Если вы фанат сериала «Доктор Кто», то вас определенно порадует появление Мишель Гомес в новом злодейском образе.
  • Один из авторов «Бортпроводницы» — Грег Берланти, известный своими китчевыми сериалами по комиксам DC. Здесь же он пытается играть в Хичкока — местами получается интересно, но все-таки по большей части нелепо.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эфире новый выпуск подкаста «Прослушка». Перед тем как подводить сериальные итоги года, мы решили оценить еще одну многообещающую новинку — мини-сериал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алиев обвинил в поражении Армении предшественников Пашиняна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика