Говорим про «Бортпроводницу» — триллер о простой стюардессе. Таких жарких споров в «Прослушке» еще не было!

Источник материала: Onliner

В эфире новый выпуск подкаста «Прослушка». Перед тем как подводить сериальные итоги года, мы решили оценить еще одну многообещающую новинку — мини-сериал «Бортпроводница» со звездой «Теории большого взрыва» Кейли Куоко. Триллер о простой стюардессе, втянутой в водоворот афер и убийств, разделил Антона и Андрея во мнениях — таких жарких споров в нашем подкасте не было очень давно. Если смотрели сериал, выбирайте сторону.

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Тизер

У «Бортпроводницы» есть все задатки на то, чтобы стать маленьким стриминговым хитом, но сериал почти никто в итоге не посмотрел. Пытаемся разобраться, в чем причина.

Марьянов считает, что «Бортпроводница» — неплохое развлечение на вечерок, Коляго его энтузиазм не разделяет: сериал, по его мнению, слишком много на себя берет и запутывается в параллельных сюжетных линиях.

Стоит ли смотреть сериал ради актеров? Может быть. Если вы фанат сериала «Доктор Кто», то вас определенно порадует появление Мишель Гомес в новом злодейском образе.

Один из авторов «Бортпроводницы» — Грег Берланти, известный своими китчевыми сериалами по комиксам DC. Здесь же он пытается играть в Хичкока — местами получается интересно, но все-таки по большей части нелепо.