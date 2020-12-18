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Говорим про «Бортпроводницу» — триллер о простой стюардессе. Таких жарких споров в «Прослушке» еще не было!
Источник материала: Onliner
В эфире новый выпуск подкаста «Прослушка». Перед тем как подводить сериальные итоги года, мы решили оценить еще одну многообещающую новинку — мини-сериал «Бортпроводница» со звездой «Теории большого взрыва» Кейли Куоко. Триллер о простой стюардессе, втянутой в водоворот афер и убийств, разделил Антона и Андрея во мнениях — таких жарких споров в нашем подкасте не было очень давно. Если смотрели сериал, выбирайте сторону.
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