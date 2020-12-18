Беларусь подготовила ответ на санкции ЕС

Источник материала: Ежедневник

Беларусь уже подготовила ответные меры на введенные санкции Евросоюза. В МИД считают решение ЕС попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства.

Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС», — прокомментировал введение санкций пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В ведомстве считают, что такие шаги не достигнут заявленной цели.

«Также нет никаких иллюзий, что это примитивный составной элемент широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления на нашу страну. Обычная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства, о поддержке суверенитета которого так любят разглагольствовать наши европейские партнеры», - отметил он

По словам Глаза, белорусская сторона подготовила ответные меры. Он заявил, что некоторые из них довольно чувствительны.

В МИД рассказали, что будут предприняты действия по защите прав и законных интересов белорусских граждан и юридических лиц.

«Всем будет оказано содействие. Ведь принятые решения в ряде случаев не то, что абсурдны, но, я бы сказал, просто дискредитируют здравый смысл. Ну, в чем провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции? Рассчитываем, что не только белорусские профсоюзы, но и Международная федерация профсоюзов, а также другие профильные организации обратят на это пристальное внимание. Ситуация-то совершенно очевидна. Или, например, чем так напугал ЕС белорусский доктор, онколог, который всю жизнь спасал жизни людей, бывший министр здравоохранения? Это побочное влияние от фантастики, когда в любом действии нужно назначить «Доктора Зло»?

Мы отметили и дискриминацию белорусского журналиста только лишь за то, что он озвучивал мнение, которое не нравится и отличается от позиции ЕС. Надеемся, что международные журналистские организации и объединения не делят своих коллег на плохих и хороших, будут принципиальны и также, как и в других случаях, вступятся в его защиту. Есть соответствующие инструменты и у нас, они будут задействованы.

Чем не угодил Евросоюзу белорусский IT-сектор также непонятно. Но понятно другое: инициаторы подобных решений должны понести ответственность за конкретный нанесенный ущерб, в том числе экономический. Этот наглый волюнтаризм евробюрократии когда-то должен прекратиться. Мы постараемся сделать так, чтобы не было как в прошлый раз — решения признали незаконными, но ответственных не нашли», — сказано в сообщении МИД.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, в него вошли несколько крупных компаний.