«Не хочу, чтобы нас тихо вычеркнули ручкой». Глава Synesis - про включение в санкционный список

Источник материала: Tut.by

Вчера мы сообщили , что Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса (списки уже опубликованы в официальном журнале ЕС). Туда вошли несколько крупных компаний, в том числе и Synesis — организация, которая занимается решениями для умного города. Компания с этим решением не согласна и намерена его обжаловать . Вскоре после этого в популярном Telegram-канале, недавно признанным экстремистским, появилось сообщение, что к платформе Synesis под названием Kipod подключены не только собственные камеры компании, но и оборудование для услуги «Видеоконтроль» от «Белтелекома». Спросили сооснователя компании Александра Шатрова, так ли это.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Miłosz Klinowski / Unsplash

Но сначала — что такое Synesis и платформа Kipod?

На данный момент Synesis — один из лидеров в области искусственного интеллекта. В группу компаний входят четыре резидента Парка высоких технологий в Минске, два резидента московского инновационного парка «Сколково», компания-оператор в Казахстане и фирма в США.

Его флагманским продуктом является платформа Kipod, созданная на основе технологий AI и Big Data. «Kipod производит мгновенный поиск в больших массивах видеоданных, мгновенно уведомляет о правонарушениях с использованием передовых алгоритмов машинного обучения», — говорится в описании.

Сейчас Kipod используется в четырех столицах — Минске, Москве, Баку и Нур-Султане (бывшей Астане). Так, в московском метрополитене подключено более шести тысяч камер. И осенью 2019 года Synesis сообщила об открытии офиса продаж в Кремниевой долине — специально для продвижения системы в США.

В Беларуси технология Kipod стала основой для внедрения Республиканской системы мониторинга общественной безопасности — техническими моментами, в том числе установкой камер, занимается ООО «24×7 Паноптес», «дочка» Synesis. Одной из задач системы является автоматическое распознавание в потоке изображение регистрационных знаков транспортных средств, а также лиц прохожих, находящихся в розыске.

В октябре этого года, после рассылки СМС-сообщений от МВД, где говорилось, что получатель «установлен как нарушитель порядка проведений массовых мероприятий» и что «его действия зафиксированы посредством фото- и видеозаписи», в одном из Telegram-каналов появилось утверждение, будто технология для распознавания лиц, разработанная Synesis, используется для «идентификации участников протестов».

Synesis в ответ выпустила заявление, сообщив, что «система видеоаналитики Synesis предназначена исключительно для поиска предварительно заданных лиц в видеопотоке с подключенных онлайн-камер. Она не может быть использована для анализа фото и видео из любых других источников, не подключенных к платформе, включая мобильные телефоны, видеокамеры, социальные сети».

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусский властей и бизнеса, куда попала и Synesis. После этого компания выпустила заявление, где утверждает, что никогда не получала платежей от Министерства внутренних дел Беларуси или каких-либо белорусских правоохранительных органов и намерена оспорить решение Совета ЕС.

А что случилось сейчас?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Matthew Henry / Unsplash

В популярном Telegram-канале, недавно признанным экстремистским, появилось сообщение, что Synesis специализируется на разработке системы распознавания лиц, которой пользуются МВД и спецслужбы. «К системе уже подключено не менее 12 тысяч камер: все камеры на вокзалах, перекрестках, в метро и переходах. Также в систему сливаются данные через услугу „Видеоконтроль“ Белтелекома. Камеры подъездов, которые установил ЖЭС, становятся составной частью системы. В планах режима — окутать системой наблюдения и распознавания лиц всю страну, чтобы постоянно проводить тотальный контроль над населением, как это удалось сделать в провинции Сычуань в Китае, — говорится в посте. — В Synesis сообщали, что точность распознавания лиц достигает 94%. Несколько бывших сотрудников подтвердили факт присутствия в офисе карателей из МВД и КГБ. Само начальство очень гордится своим тесным сотрудничеством с режимом, а рекрутеры активно об этом рассказывают на интервью».

Сооснователь Synesis Александр Шатров в беседе с нами отверг эти обвинения.

— Наше сотрудничество с силовыми структурами осуществляется в рамках Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Но в ней восемь пользователей — это все есть в открытых документах. В том же положении о системе говорится, что МВД и КГБ являются лишь некоторыми из пользователей РСМОБ наряду с МЧС или таможней.

Я не видел представителей МВД и КГБ у нас в офисе уже очень давно. Понятное дело, что в начале работы над системой они приходили на те же презентации системы, но сейчас я их не вижу. И кроме того, как бывшие сотрудники могут знать, кто сейчас посещает наш офис? Если же речь идет о прошлом, то «карателями» силовые структуры стали в сознании народа гораздо позже. Мы над проектом РСМОБ работаем с 2017 года.

Утверждение про рекрутеров мне сложно прокомментировать. Надо быть предельно глупым, чтобы сейчас с гордостью рассказывать про тесное сотрудничество с силовыми структурами. Так что — или мы предельно глупы, или телеграм-каналы врут.

Но мы не скрываем свою работу над системой РСМОБ — она задумывалась как система общественной безопасности и реализовывалась как продукт для умных безопасных городов. Как я уже говорил , наша система не преследует целью установить личность каждого прохожего. У нее много других функций. Так, у нас существует совместная инициатива с Intel по розыску пропавших детей в США. Также система используется для поиска преступников и пропавших лиц.

Более того — камеры «Белтелекома» к нам не подключены и никогда не были. И если углубляться в детали, то точность распознавания лиц у нас гораздо выше 94% — мы входим в рейтинг разработчиков алгоритмов распознавания лиц Национального институт стандартов и технологий США, куда подаются тысячи, но проходят лишь сотни.

— Некоторые считают, что ваша платформа может использоваться для идентификации личностей и последующих задержаний протестующих.

— У нашей системы иные задачи: умные системы видеонаблюдения не пытаются постоянно идентифицировать всех, а, наоборот, помогают найти конкретного человека в этом массиве. По поводу опасений — в таком случае должна быть информация о массовых задержаниях после маршей на основании видеоматериалов.

— Было несколько случаев, когда людей задерживали постфактум, а в качестве доказательства служили фото из соцсетей.

— К задержаниям по фото в социальных сетях мы не имеем вообще никакого отношения. К этому имеют отношения те, кто эти фотографии делает и публикует, зачастую под собственными именами и фамилиями, периодически размещая снимки не только с собой, но и людьми вокруг.

— В основаниях к включению в санкционный список говорится, что «сотрудникам Synesis запрещено общаться на белорусском языке», и что вы публично критиковали «протестующих против режима Лукашенко». Можете прокомментировать это?

— В 2019 году dev.by брал у меня интервью , где я рассказал, как намного раньше запретил ряду сотрудников использовать в рабочей переписке язык, который не понимают все присутствующие. Но они могут говорить на любом языке вне работы.

Почему я так сделал? Представьте, что будет если кто-то в рабочей беседе начнет говорить по-китайски или японски, хотя это, безусловно, красивые языки. Если из 100 человек 99 знают определенный язык, а один — нет, то все 100 человек должны перейти на понятный всем язык. Разве можно это классифицировать как неуважение к конкретному языку? Это банальная рабочая этика.

А про участников несанкционированных акция я говорил относительно маршей против принятия закона о социальных иждивенцах, которые проходили в 2017 году. Тогда моя позиция была очень четкой. Если вы предполагаете, что живете в правовом государстве, где законы работают — хорошо, плохо, но хоть как-то работают — то, как по мне, правильнее действовать в соответствии с законом.

Приведу пример. Когда я только получал вид на жительство в Беларуси в 2011 году, меня остановили за превышение скорости по пути из аэропорта. Я считал, что я был прав, и потому отправился в суд. Можно было бы быстро и просто решить вопрос, признать вину, оплатить штраф, но вместо этого я потратил больше года на суды, потому что считал, что это моя гражданская позиция, и если я хочу что-то доказать и что-то поменять, то надо ее отстаивать. В итоге я год с чем-то был пешеходом.

Я считаю, что если если человек живет в правовом государстве, то надо отстаивать свою гражданскую позицию с помощью юристов, адвокатов и двигаться строго по закону. Сейчас условия изменились, но это не позволяет переосмыслить сказанное мною год назад в новом свете.

Все мои фразы относятся к периоду N-летней давности, когда я считал, что в Беларуси законы так или иначе работают. Если кто-то с законом не согласен, то люди должны инициировать юридические процедуры в рамках закона.

— Поэтому вы сейчас намерены обжаловать решение Совета ЕС?

— Да, мы не хотим, чтобы нас кто-то тихо вычеркнул из списков. Потому что это поставит нас в странный список тех, кого оттуда таким образом удалили. Как рассказывал Николай Халезин, кого-то просто вычеркнули шариковой ручкой.

Мне не за что извиняться — ни за себя, ни за компанию. И я не хочу, чтобы нас кто-нибудь тихо вычеркнул ручкой. Будет ли это дорого? Да, будет. Но ничего, разберемся.