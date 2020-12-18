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За оскорбления жодинского милиционера в интернете завели шесть уголовных дел

18.12.2020 18:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За комментариями под постом в «Одноклассниках» и телеграм-канале «Жодино для жизни» заведено уголовное дело по 369 статье УК за оскорбления участкового инспектора милиции Жодинского ГОВД.

За оскорбления жодинского милиционера в интернете завели шесть уголовных дел

По сообщению областного УВД, по делу проходит семь подозреваемых, один из них живет в Германии, остальные — в Минской области. Сообщается, что все они размещали оскорбительные комментарии в адрес сотрудника милиции.

Подозреваемые дают признательные показания.

 
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За комментариями под постом в «Одноклассниках» и телеграм-канале «Жодино для жизни» заведено уголовное дело по 369 статье УК за оскорбления участкового инспектора...
 
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