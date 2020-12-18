За оскорбления жодинского милиционера в интернете завели шесть уголовных дел

За комментариями под постом в «Одноклассниках» и телеграм-канале «Жодино для жизни» заведено уголовное дело по 369 статье УК за оскорбления участкового инспектора милиции Жодинского ГОВД.





По сообщению областного УВД, по делу проходит семь подозреваемых, один из них живет в Германии, остальные — в Минской области. Сообщается, что все они размещали оскорбительные комментарии в адрес сотрудника милиции.

Подозреваемые дают признательные показания.