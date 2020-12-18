ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латушко объявил о причастности 40 тысяч белорусов к фальсификации выборов

18.12.2020 18:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Более 40 тысяч членов избирательных комиссий приняли участие в фальсификации президентских выборов. Экс-дипломат и министр культуры Павел Латушко пообещал опубликовать 20 декабря первый список открытых материалов проверки, которые сейчас обрабатываются юристами для последующей передачи в суд.

Латушко объявил о причастности 40 тысяч белорусов к фальсификации выборов

«Мы имеем дело с массовой фальсификацией, доказательства тому находятся в открытом доступе на платформах «Зубр» и «Голос». Кто-то пошел на преступление осознанно, кто-то по идеологическим мотивам, кто-то под давлением и страхом. Однако, вне зависимости от мотива, это все равно — преступление», — считает  Павел Латушко.

Сейчас доказательства переносятся на платформу ЕКРП и постепенно обрабатываются юристами для создания материалов проверки, необходимых для подачи дел в суд.

«Нет сомнений, что все виновные понесут наказание в зависимости от степени тяжести и личной роли в преступлении, но также и с учетом смягчающих обстоятельств за сотрудничество с правосудием, согласно статье 63 УК РБ. За нарушение избирательного законодательства предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность. От штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. Возможно, вам об этом "забыли" сообщить, когда призывали вбрасывать бюллетени, подделывать подписи членов комиссии, фальсифицировать протоколы или вообще их не вывешивать. Возможно, вам гарантировали неприкосновенность и покровительство. Но гражданина Лукашенко никогда не занимали вопросы безопасности и благополучия кого бы то ни было кроме своего. В отлетающем самолете не хватит места силовикам и фальсификаторам. И уж точно никто не может защитить вас от глаз сотен тысяч белорусов, которые знают о вашем преступлении, о вашей причастности к кровавому террору и геноциду, к массовым пыткам, арестами и… к сожалению, убийствам», — продолжил политик.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 40 тысяч членов избирательных комиссий приняли участие в фальсификации президентских выборов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Семья Надежды Ермаковой сдает дом в Дроздах почти за три тысячи долларов в месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика