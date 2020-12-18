ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская обсудила ситуацию на Беларуськалии с президентом норвежской Yara

18.12.2020 18:17 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская выразила благодарность коллективу Yara за твердую позицию и осуждение нарушения гражданских прав рабочих на Беларуськалии.

Она подчеркнула важность того, чтобы Yara проявляла солидарность с бастующими рабочими и защищала их права, оказывала давление на руководство Беларуськалия и публично осуждала репрессии.

Об этом Тихановская заявила в ходе онлайн-встречи с президентом норвежской компании Yara Свейном Торе Холзетером.

Глава Yara подтвердил, компания разделяет позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека.

«Холзетер заявил, что «порог неприемлемости ситуации на Беларуськалии уже пройден». Они будут рассматривать новые возможности давления на беларусских партнеров и способы помощи бастующим», - говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

Yara стала первой западной компанией, публично высказавшейся о нарушении прав рабочих в Беларуси после выборов.

С начала забастовки в августе на Беларуськалии уволили уже 55 сотрудников, рабочие получили более 330 суток административного ареста в сумме.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская выразила благодарность коллективу Yara за твердую позицию и осуждение нарушения гражданских прав рабочих на Беларуськалии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Марцелев: Конституционная реформа только после ухода Лукашенко и компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика