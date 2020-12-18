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Кремль признался в слежке за Навальным

18.12.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Путина о том, что российские спецслужбы «должны присматривать» за оппозиционером Алексеем Навальным.

Песков сказал в разговоре с журналистами, что спецслужбы «присматривают» за теми, кто контактирует с иностранными спецслужбами или призывает к насильственной смене власти, пишет meduza.io



17 декабря президент РФ Владимир Путин прокомментировал журналистское расследование о том, что за Алексеем Навальным следила спецгруппа сотрудников ФСБ, которая могла отравить его ядом из группы «Новичок». 

Путин назвал расследование «легализацией материалов американских спецслужб». Он отметил, что российские спецслужбы должны присматривать за Навальным, поскольку его поддерживают спецслужбы США. 

«Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Ха-ха. Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца», — заявил Путин.
 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Путина о том, что российские спецслужбы «должны присматривать» за оппозиционером Алексеем Навальным.
 
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