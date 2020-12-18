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Ушла эпоха. ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу «Дом-2»

18.12.2020 18:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По телеканалу ТНТ больше не будут показывать реалити-шоу «Дом-2», пишет ТАСС. Где теперь будут строить любовь десятки одиноких душ, непонятно.

— Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу. Его большой двухчасовой финал выйдет 30 декабря, — рассказали в пресс-службе телеканала.

«Дом-2» показывали по телевизору с 2004 года. Оно стало одним из самых резонансных на российском телевидении.

Теперь вместо него зрители будут смотреть пять программ в жанре стендап, рассказали на ТНТ.

 
 
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По телеканалу ТНТ больше не будут показывать реалити-шоу «Дом-2», пишет ТАСС. Где теперь будут строить любовь десятки одиноких душ, непонятно.Читать далее…
 
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