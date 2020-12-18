В лобовом столкновении под Воложином погибли два человека

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили, что сегодня в лобовом столкновении под Воложином погибли водитель и пассажир Ford. ДТП случилось около 13:00 на автодороге М7 (Минск — Ошмяны — граница Литвы).

По предварительной информации, водитель Ford попытался обогнать грузовик, но начал тормозить, чтобы вернуться в свою полосу из-за приближающегося навстречу Volkswagen.

— Во время маневра Ford занесло, поэтому избежать столкновения с Volkswagen не удалось, — рассказали в МВД.

В результате аварии 21-летняя девушка, пассажир Ford, погибла на месте происшествия, а водитель (также 21 год) скончался в больнице. Водитель и пассажирка Volkswagen доставлены в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа, ГАИ и эксперты, которые устанавливают причины происшествия.