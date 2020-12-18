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В Бресте машина сбила водителя, который шел устанавливать знак аварийной остановки

18.12.2020 18:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером на путепроводе по улице Ленина в Бресте водитель Renault Dokker сбил мужчину — другого водителя, который остановился из-за неисправности своего автомобиля, вышел из машины и шел устанавливать знак аварийной остановки.

Обстоятельства ДТП сообщили в ГАИ Брестской области.

— По предварительной информации, 17 декабря около 20:10 22-летний водитель автомобиля Opel Vectra из-за технической неисправности транспортного средства совершил вынужденную остановку на путепроводе по улице Ленина и вышел на проезжую часть для выставления знака аварийной остановки. В момент, когда брестчанин находился позади своего автомобиля, на него совершил наезд Renault Dokker под управлением 22-летнего водителя, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель Opel с тяжелыми травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

В Бресте машина сбила водителя, который шел устанавливать знак аварийной остановки

 
Теги: Брест
 
 
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Вчера вечером на путепроводе по улице Ленина в Бресте водитель Renault Dokker сбил мужчину — другого водителя, который остановился из-за неисправности своего...
 
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