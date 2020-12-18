Авария в Гродно: с грузовика на дорогу свалились 25 стеклопакетов

Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня в Гродно. Около 6:00 на перекрестке улиц Кабяка и Индурское шоссе столкнулись Opel и грузовой Mitsubishi. Никто не пострадал, автомобили получили повреждения. И с Mitsubishi на дорогу упал перевозимый груз — 25 стеклопакетов.

— Установлено, что 60-летний водитель автомобиля Opel двигался со стороны улицы Кабяка в направлении автозаправочной станции по второстепенной дороге. На перекрестке он не предоставил преимущество автомобилю Mitsubishi, движущемуся в направлении улицы Южной, в результате чего произошло столкновение, — сообщили в Госавтоинспекции.

56-летний водитель Mitsubishi, пытаясь избежать ДТП, применил экстренное торможение. Уйти от удара не получилось: машина врезалась в правую переднюю дверь Opel, также на проезжую часть упал перевозимый груз.





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