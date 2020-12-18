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Лобовое ДТП под Воложином: два человека погибли, два в больнице
Источник материала: Tut.by
Два человека погибли, еще два получили травмы в аварии, которая произошла днем 18 декабря в Воложинском районе. Об этом
По предварительной информации, водитель Ford ехал по трассе М7. При обгоне грузовика он увидел встречный Volkswagen и нажал на тормоз, чтобы вернуться в свою полосу, поэтому автомобиль занесло и он влетел в «немца».
В результате ДТП 21-летняя пассажирка Ford от полученных травм умерла на месте происшествия, а 21-летний водитель — в больнице. Водитель и пассажирка Volkswagen получили травмы и были доставлены в больницу.
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Авария произошла днем 18 декабря на трассе М7.
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