Лобовое ДТП под Воложином: два человека погибли, два в больнице

Источник материала: Tut.by

Два человека погибли, еще два получили травмы в аварии, которая произошла днем 18 декабря в Воложинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, водитель Ford ехал по трассе М7. При обгоне грузовика он увидел встречный Volkswagen и нажал на тормоз, чтобы вернуться в свою полосу, поэтому автомобиль занесло и он влетел в «немца».

В результате ДТП 21-летняя пассажирка Ford от полученных травм умерла на месте происшествия, а 21-летний водитель — в больнице. Водитель и пассажирка Volkswagen получили травмы и были доставлены в больницу.