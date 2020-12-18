МВД заключило с Росгвардией соглашение о сотрудничестве. Чего стоит опасаться?

Источник материала: Tut.by

Соглашение белорусского МВД и Росгвардии о сотрудничестве разбудило былые опасения, что Россия все-таки попытается вмешаться в дела Беларуси с позиции силы. 42.TUT.BY попытался разобраться, стоит ли волноваться.



Фото: wikipedia.org

Что это за соглашение?

Согласно подписанному 19 ноября 2020 года документу, белорусское и российское ведомства договорились сотрудничать по следующим вопросам:

охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

охраны важных государственных объектов;

борьбы с терроризмом и экстремизмом;

государственного контроля в области оборота оружия;

обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, особо важных и режимных объектов;

охраны имущества физических и юридических лиц;

обеспечения мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности;

развития спортивных и культурных связей;

оказания содействия на договорной основе в санаторно-курортном лечении военнослужащих, сотрудников, гражданского персонала и членов их семей.

Если опустить второстепенные направления, то интерес вызывает в первую очередь борьба с терроризмом и экстремизмом. Сомнительно, чтобы вооруженных людей из России допустили на ключевые объекты ТЭК (к примеру, на Островецкую АЭС) или на важные режимные объекты. Лукашенко и ранее не проявлял энтузиазма по поводу присутствия российских вооруженных сил в Беларуси — достаточно вспомнить короткую историю присутствия истребителей Су-27П российских ВВС в Барановичах и так и не появившуюся в Бобруйске авиабазу восточного соседа.

Что такое вообще Росгвардия?

Если говорить правильно, то Росгвардия, или Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, — это орган управления войсками Национальной гвардии Российской Федерации. Звучит очень сложно и запутанно, но если по сути — это внутренние войска России. Несколько лет назад ВВ переименовали в войска Нацгвардии, их управление назвали Росгвардией.



Фото: wikipedia.org

Но когда речь идет о тезисах типа «в Беларусь едут российские росгвардейцы» — речь идет точно не о десятке управленцев, а о сотнях крепких ребят с дубинами и щитами, подобных тем, которых мы видим на улицах Минска и других городов. Так что не обманываемся названием, говорим «росгвардейцы» — подразумеваем «ВВ-шники».

Вооружение и оснащение войск Национальной гвардии примерно соответствует снаряжению таких же войск в других странах. Танковых дивизий, ударной и истребительной авиации и ПВО им не положено, но артиллерия, легкая бронетехника, транспортные самолеты, стрелковое оружие (и, разумеется, дубинки, щиты и прочее нелетальное оружие) имеются в достатке.

Росгвардию уже собирались применить в Беларуси?

Точно это неизвестно. Возможность этого как минимум имеется. В августе Владимир Путин заявил , что Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси. Правда, ни слова не прозвучало, что это именно Росгвардия, но и обратного никто не заявлял.

Еще до этого в Сети появились фотографии якобы росгвардейского транспорта, едущего по Смоленской области в сторону Беларуси.



Кадр из видео читателя TUT.BY

Однако тогда представители Росгвардии не подтвердили TUT.BY такого намерения — и в итоге по нашу сторону границы ни одна из замеченных машин так и не появилась. Сам Путин сказал тогда:

— Но мы договорились также, что он (резерв правоохранительных органов. — Прим. TUT.BY) не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские — я хочу это подчеркнуть — элементы… до тех пор не будет использоваться, пока экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не передадут, не перейдут определенных границ и не переступят, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее.

Как известно, тогда к разбою никто, «прикрываясь политическими лозунгами», так и не перешел, банков не поджигал и административных зданий не захватывал. Российский «резерв» в Беларуси заметить не удалось — и 14 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил , что резервисты отправились в места постоянной дислокации (читай — отведены от границы).

Тем не менее в октябре российский премьер Мишустин инициировал переговоры между Росгвардией и белорусским МВД о подписании соглашения, которое и состоялось 19 ноября.

Сколько росгвардейцев может теоретически появиться в Беларуси и кто примет решение об их вводе?

О численности подразделений Росгвардии, которые могут приехать к нам, в соглашении нет ничего. Нет ни слова и о том, сколько времени и на каких условиях росгвардейцы имеют право находиться по нашу сторону границы.

Что касается решения о вводе российских частей, то в статье 4 договора указано, что «сотрудничество в рамках настоящего соглашения осуществляется на основании запросов заинтересованной стороны об оказании содействия или по инициативе стороны, предполагающей, что такое содействие представляет интерес для другой стороны».

На первый взгляд может казаться, что инициатором ввода частей Росгвардии в Беларусь может стать как белорусская, так и российская сторона. Чтобы прояснить этот момент, мы обратились за комментарием к военному аналитику Егору Лебедку.

— Речь идет только об инициировании вопроса. То есть в России могут первыми предложить свою помощь, если там заподозрят, что в Беларуси, скажем, нарастает террористическая угроза. Однако с белорусской стороны должны эту помощь принять — иначе никак, — сказал эксперт.

Такое соглашение Россия заключила только с Беларусью?

Нет. Егор Лебедок указывает также, что такое соглашение не уникально : почти аналогичный документ уже был заключен между Росгвардией и Национальной гвардией Узбекистана. Правда, есть ключевое отличие. В российско-узбекском договоре есть слова о борьбе только с терроризмом, а в белорусско-российском — с терроризмом и экстремизмом.

В договоре с Узбекистаном указано, что Росгвардия может обеспечивать режимы чрезвычайного и военного положения, а также антитеррористической операции. В договоре МВД Беларуси и Росгвардии этого нет: за все время с 9 августа власти страны так и не пошли на введение ЧП или ВП (при этом использовали некоторые элементы первого или второго, например задействовали при охране объектов армию).



Военные у колючей проволоки в районе стелы 23 августе 2020 года. Вообще-то, использовать армию без введения ЧП или ВП не полагается. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сейчас, указывает Егор Лебедок, высшие чиновники ожидают мощного всплеска недовольства людей весной на фоне усугубляющегося политического и экономического кризиса. Прозвучали даже слова о «горячей войне». В этом случае может возникнуть повод для ввода росгвардейцев для «охраны общественного порядка» (что прописано в документе) даже без введения ЧП.

Впрочем, отмечает аналитик, сам факт присутствия «резерва» из частей МВД России, сформированного в конце августа, ясно показывает: российские и белорусские власти не исключали возможности ввода Росгвардии или иных подразделений и безо всякого соглашения.

Таким образом, подчеркивает Егор Лебедок, перед нами обычный документ ad hoc. В праве это означает закон, принятый в связи с каким-то конкретным инцидентом или для решения особой задачи. Ранее, например, сотрудники Внутренних войск Беларуси проходили обучение в центрах подготовки Росгвардии в части охраны АЭС, шел обмен опытом сотрудников и так далее. Соглашением это все просто формализовали.

То есть оно просто написано под конкретные случаи — теперь в случае чего взаимодействие с Росгвардией будет иметь под собой основания, заключил эксперт.

Повышает ли это шансы увидеть на улицах белорусских городов Росгвардию? В общем, нет, полагаем мы. В конечном счете все упирается в то, насколько действия протестующих смогут истолковать в Кремле как «экстремизм» и нечто, что потребует «охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности». Поскольку это понятия достаточно растяжимые, предугадать здесь сложно.

Что касается более ранней практики, то Росгвардия и иные российские формирования пока ни разу не покидали территории России в соответствии с такими документами. Несмотря на то, что соглашения Росгвардия пока подписала только с нами и Узбекистаном, возможность ввода частей имелась и раньше: по линии ОДКБ, в чьей компетенции — противостояние терроризму.

Однако в 2010 году, когда в Кыргызстане образовался вакуум власти, начались беспорядки в Оше — с захватом оружия, стрельбой, сотнями убитых и тысячами беженцев, часть политических сил этой страны просила ввести на территорию страны войска ОДКБ для предотвращения кровопролития. Тогда президент РФ (в то время им был Дмитрий Медведев) заявил :

— Да, у ОДКБ отдельная миссия, и она в значительной мере направлена в сторону обеспечения безопасности. Так вот, в этом плане критерием применения сил ОДКБ является нарушение тем или иным государством или какими‑либо негосударственными образованиями границ другого государства — участника ОДКБ, то есть иными словами — попытка захватить власть извне. И только в этих случаях мы констатируем нападение на ОДКБ и в соответствии с нашим Уставом имеем возможность применять силы и средства ОДКБ. Пока об этом речь не идет, потому что все проблемы Киргизии коренятся внутри, коренятся в слабости прежней власти, их нежелании заниматься нуждами народа.

Происходящее сейчас — внутреннее дело Беларуси, и разбираться с ним должны сами белорусы без вмешательства извне, что еще вчера подчеркивал Владимир Путин. Таким образом, вопросы участия или неучастия Росгвардии в белорусских событиях зависят скорее не от документов, а от интерпретации тех или иных понятий. Что такое «вмешательство извне»? Что экстремизм, а что не экстремизм? В каком случае нужно или не нужно охранять общественный порядок силами росгвардейцев? Четких и предсказуемых ответов на эти вопросы, пожалуй, не существует.