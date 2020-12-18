Санкции ЕС против белорусских компаний. Удар по репутации, не по кошелькам

Европейские санкции не сулят больших финансовых проблем попавшим в список белорусским компаниям, но их репутация будет подмочена.

В новый санкционный список включено семь предприятий. Их активы на территории ЕС будут заморожены, а европейским резидентам запрещено предоставлять им ресурсы.



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Оборонка

Четыре предприятия из санкционного списка входят в Государственный военно-промышленный комитет. Это ОАО «140-й ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО «МЗКТ» и ЗАО «Белтехэкспорт».

В мотивировочной части решения ЕС указано, что ОАО «140-й ремонтный завод» и ОАО «Агат — электромеханический завод» производят технику, которая «была развернута против мирных демонстрантов после президентских выборов 9 августа 2020 года, в результате чего компании несут ответственность за подавление гражданского общества и демократической оппозиции».

МЗКТ попал под санкции из-за того, что уволил сотрудников, объявивших забастовку и протестовавших во время визита Лукашенко на завод, что «возлагает на компанию ответственность за нарушение прав человека».

«Белтехэкспорт» названо предприятием, которое экспортирует белорусское вооружение и военную технику в страны Африки, Южной Америки, Азии и Ближнего Востока. Компания тесно связана с Министерством обороны. Таким образом, пришли к выводу в ЕС, она «получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его».

ОАО «140-й ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод» и ОАО «МЗКТ» производят технику для нужд силового блока, а «Белтехэкспорт» ее экспортирует.

Эти компании вряд ли пострадают от санкций, потому что не завязаны на европейские страны, отметил в комментарии для Naviny.by военный эксперт Александр Алесин.

По его словам, основными потребителями белорусских вооружений являются Россия, Китай, Пакистан, страны Центральной Азии, а комплектующие не закупаются у стран из противоположного военного блока, потому что в случае какого-либо конфликта поставки будут прекращены.

«Они практически не имеют никаких связей с США и Европой. Даже если, допустим, мы поставляем технику в страны, которые находятся под санкциями ООН или ЕС, то это можно делать окружным путем через фирмы-прокладки или посредников. А если какая-либо страна типа Индии захочет, чтобы мы установили на нашу технику французские комплектующие, то она сама их купит. Это давно наработанная практика», — сказал Алесин.

Единственной проблемой могут стать финансовые расчеты с контрагентами, но и этот вопрос решаем.

В качестве примера эксперт привел историю с болгарскими штурмовиками Су-25. Восемь самолетов должны были пройти ремонт и модернизацию в Барановичах на «558-м авиационном ремонтном заводе». Однако Минобороны Болгарии не смогло провести платеж из-за введенного Евросоюзом в отношении Беларуси эмбарго на поставку оружия и средств, которые могут применяться для внутренних репрессий.

Однако Болгария сумела обойти запрет, внеся изменения в национальное законодательство.

Недвижимость

В черный список ЕС попали и две компании, которые работают в сфере недвижимости.

Главное хозяйственное управление Управления делами президента является самым крупным оператором на рынке нежилой недвижимости. Оно обслуживает и сдает в аренду сотни административных зданий в столице и областных центрах. В ЕС считают, что госструктура «получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его».

Санкции никак не повлияют на работу локального оператора, убежден управляющий консалтинговой компании «Вива Капитал Инвест» Вадим Тачкин. По его словам, денежный поток предприятия формируется и расходуется в Беларуси.

Опрошенные эксперты в сфере недвижимости также не сулят больших проблем крупному застройщику Dana Holdings, который известен своими проектами «Маяк Минска» и «Минск-Мир». ЕС внес компанию в санкционный список, потому что ее владельцы братья Каричи «поддерживают тесные отношения с Александром Лукашенко, а невестка президента Лилия Лукашенко занимает в компании высокий пост». Таким образом, пришли к выводу европейские чиновники, Dana Holdings «извлекает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его».

Как отмечают эксперты, Dana Holdings использует преимущественно белорусские материалы, оборудование, технологии и рабочую силу, а возводимое им жилье строится в основном за деньги белорусских дольщиков.

Настроения и платежеспособность граждан могут оказать большее влияние на их бизнес в Беларуси, уверены собеседники в сфере недвижимости. Но они сомневаются, что потребители откажутся от покупки жилья у Dana Holdings. Это самый крупный игрок на рынке, который предлагает недорогие квартиры. «Те, кто хотел отказаться от них по политическим мотивам, скорее всего, это уже сделал», — сказал один из экспертов.

Единственной возможной проблемой названа потеря арендаторов в торговых центрах. К примеру, в построенном сербскими бизнесменами Dana Mall есть магазины испанской компании Inditex, которая торгует одеждой под марками Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius. Но эксперты сомневаются, что мировой бренд уйдет с белорусского рынка, куда так долго заходил.

«А даже если хлопнет дверью, то на его место придет другая глобальная корпорация», — отметил Вадим Тачкин в комментарии для Naviny.by.

IT-технологии

В санкционный список ЕС попала и компания из IT-сферы — Synesis. Резидент Парка высоких технологий разработал облачную платформу Kipod для мониторинга общественной безопасности на основе технологий искусственного интеллекта и больших данных. Kipod производит мгновенный поиск людей и автомобилей в больших массивах видеоданных.

На базе Kipod была разработана республиканская система мониторинга общественной безопасности. Дочерняя компания Synesis является техническим оператором этой системы, пользователями которой выступают силовые ведомства.

В мотивировочной части решения ЕС указано, что Synesis «предоставляет белорусским властям платформу для наблюдения, которая может искать и анализировать видеозаписи и использовать программное обеспечение для распознавания лиц, что возлагает на компанию ответственность за подавление гражданского общества и демократической оппозиции в Беларуси».

Комитет государственной безопасности Беларуси и Министерство внутренних дел указаны как пользователи системы, созданной Synesis. Таким образом, пришли к выводу в ЕС, компания «получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его».

В Synesis заявили , что для включения компании в санкционный список нет никаких юридических или рациональных оснований. Компания опровергла информацию ЕС о том, что технология может использоваться или когда-либо использовалась правительством Беларуси для идентификации протестующих.

«Технология распознавания лиц никогда не использовалась и фактически не может быть использована для установки участников антиправительственных протестов в Минске или деятелей белорусской оппозиции. Платформа Kipod предназначена для обнаружения заранее идентифицированных лиц, загруженных в базу данных (разыскиваемых преступников, пропавших без вести, включая пропавших без вести детей и так далее), но не способна идентифицировать людей по записям. Более того, Synesis никогда не получала платежей от Министерства внутренних дел Беларуси или каких-либо белорусских правоохранительных органов», — отметили в Synesis.

Компания сообщила, что предлагала любому европейскому или иному правительству провести внешний аудит своих услуг, но это предложение было проигнорировано. Вместо этого, по их мнению, в ЕС приняли решение, «которое, похоже, основано исключительно на спекуляциях в средствах массовой информации и в различных социальных сетях».

Synesis заявила, что решение ЕС поставило под угрозу финансовую стабильность сотен сотрудников компании и их семей. Компания делает все, чтобы смягчить любое возможное влияние европейских санкций. В ближайшее время Synesis намерена их обжаловать.

«Жаль ребят, они заложники ситуации, разработали уникальный продукт для идентификации лиц, научили им пользоваться заказчиков. Кухонным ножом можно и капусту нарезать, а можно и дел натворить. Изготовитель ножа не должен отвечать за действия пользователя», — сказал в комментарии для Naviny.by основатель и руководитель компании «БелХард», автор проекта «ИТ-страна» Игорь Мамоненко.

По его словам, в Беларуси Synesis, по сути, занималась благотворительностью, а зарабатывала в основном за счет продаж своего продукта за рубеж. Решение компании по распознаванию образов в том либо ином виде используется почти в 120 странах. При желании технологию можно и дальше продавать в западные страны через цепочку фирм-посредников.

«Это холодильник или МАЗ можно задержать на таможне, но то, что можно послать по интернету, очень сложно проконтролировать. Подобные санкции не останавливают распространение софтверных решений», — сказал эксперт в IT-сфере.

Но санкции ЕС могут нанести удар по имидж компании. Не исключено, что мировые бренды будут демонстративно сторониться сотрудничества с Synesis.

«Эти санкции бьют не по политикам, которые уходят и приходят. Они бьют по наукоемкой отрасли Беларуси. Если люди с мозгами будут чувствовать себя здесь некомфортно и уедут, то мы превратимся в радиоактивное болото, заполненное чавкающими беззубыми стариками, у которых не будет денег на лечение. Это может поставить крест на нашем будущем», — убежден Мамоненко.