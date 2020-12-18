Источник материала: UDF



Фото: realt.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семья Надежды Ермаковой сдает коттедж в Дроздах за $3500 в месяц Небольшой дом площадью 250 квадратных метров находится в Изумрудном переулке.

Владельцы этого коттеджа —. Они соответственно дочь и зять бывшего председателя НацбанкаСитуация Ермаковой уникальна — она единственная из чиновников, кому удалось получить от государства сразу два элитных участка в Дроздах.Ее предшественник во главе Нацбанкатакже обзавелся двумя домами, но второй находится за «Минск-Ареной», а не в самих Дроздах.Что известно о коттедже семьи Ермаковой? Дом в два этажа с 7 комнатами (5 из них — жилые), две ванных комнаты. В объявлении пишут, что жилье укомплектовано мебелью и техникой, хотя их на снимках нет. Зато на фото попал камин. На ухоженном участке построена баня и гараж на две машины.Хозяева дома просят за аренду $3500 в месяц.Интересно, что несколько лет назад в СМИ уже появлялась информация о попытке семьи Ермаковой сдать коттедж в аренду. Но тогда запросы были еще выше — $6000 и даже $7500.