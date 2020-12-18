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Семья Надежды Ермаковой сдает коттедж в Дроздах за $3500 в месяц

18.12.2020 18:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Семья Надежды Ермаковой сдает коттедж в Дроздах за 00 в месяц
Фото: realt.by
Впервые за продолжительное время на сайтах агентствах недвижимости появилось объявление о том, что в длительную аренду сдается коттедж в чиновничьей части Дроздов. Небольшой дом площадью 250 квадратных метров находится в Изумрудном переулке.

Владельцы этого коттеджа — Наталья и Алексей Чепиковы. Они соответственно дочь и зять бывшего председателя Нацбанка Надежды Ермаковой.

Ситуация Ермаковой уникальна — она единственная из чиновников, кому удалось получить от государства сразу два элитных участка в Дроздах.

Ее предшественник во главе Нацбанка Петр Прокопович также обзавелся двумя домами, но второй находится за «Минск-Ареной», а не в самих Дроздах.

Что известно о коттедже семьи Ермаковой? Дом в два этажа с 7 комнатами (5 из них — жилые), две ванных комнаты. В объявлении пишут, что жилье укомплектовано мебелью и техникой, хотя их на снимках нет. Зато на фото попал камин. На ухоженном участке построена баня и гараж на две машины.

Хозяева дома просят за аренду $3500 в месяц.

Интересно, что несколько лет назад в СМИ уже появлялась информация о попытке семьи Ермаковой сдать коттедж в аренду. Но тогда запросы были еще выше — $6000 и даже $7500.
 
Теги: Минск
 
 
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Небольшой дом площадью 250 квадратных метров находится в Изумрудном переулке.
 
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