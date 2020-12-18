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МИД РБ грозит Евросоюзу чувствительными контрсанкциями

18.12.2020 19:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси назвал принятый Евросоюзом 3-й пакет санкций глупым т ущербным решением, в ответ на которое прилетят чувствительные контрсанкции.

«Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС», - заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз. - «Обычная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства, о поддержке суверенитета которого так любят разглагольствовать наши европейские партнеры».

По его словам, «наши ответные меры уже подготовлены».

«Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно. Мы также предпримем адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц», - сказано в сообщении. – «Есть соответствующие инструменты и у нас, они будут задействованы».

«… инициаторы подобных решений должны понести ответственность за конкретный нанесенный ущерб, в том числе экономический. Этот наглый волюнтаризм евробюрократии когда-то должен прекратиться», - подчеркивается в заявлении.

 
 
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МИД Беларуси назвал принятый Евросоюзом 3-й пакет санкций глупым т ущербным решением, в ответ на которое прилетят чувствительные контрсанкции.
 
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