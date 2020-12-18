ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы смогут попасть в ОАЭ без виз

18.12.2020 19:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С 16 января 2021 года белорусы смогут ездить в ОАЭ без виз, сообщает пресс-служба белорусского МИД.


Фото: mfa.gov.by

В ОАЭ завершили внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу документов о взаимной отмене виз между странами для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

«Указанный протокол на взаимной основе распространяет действие безвизового режима на граждан обоих государств — владельцев национальных паспортов. Белорусская сторона ратифицировала протокол ранее — в декабре 2019 года», — сообщили в ведомстве. Напомним, Беларусь подписала документ об установлении безвизового режима с ОАЭ в июне прошлого года.

С 16 января 2021 года граждане Беларуси — владельцы обычных национальных паспортов смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз на протяжении периода, не превышающего 90 дней с даты въезда. Аналогичные условия вводятся и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 16 января 2021 года белорусы смогут ездить в ОАЭ без виз, сообщает пресс-служба белорусского МИД.
 
Новости дня
Новости разные
 
Семья Надежды Ермаковой сдает коттедж в Дроздах за $3500 в месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика