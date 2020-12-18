Белорусы смогут попасть в ОАЭ без виз

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В ОАЭ завершили внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу документов о взаимной отмене виз между странами для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.





«Указанный протокол на взаимной основе распространяет действие безвизового режима на граждан обоих государств — владельцев национальных паспортов. Белорусская сторона ратифицировала протокол ранее — в декабре 2019 года», — сообщили в ведомстве. Напомним, Беларусь подписала документ об установлении безвизового режима с ОАЭ в июне прошлого года.





С 16 января 2021 года граждане Беларуси — владельцы обычных национальных паспортов смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз на протяжении периода, не превышающего 90 дней с даты въезда. Аналогичные условия вводятся и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.

