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Болгария высылает военного атташе РФ, которого обвиняют в шпионаже
Источник материала: Партизан
Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило в пятницу военного атташе при посольстве России в Болгарии persona non grata.
Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в
Его обвиняют в шпионаже с 2017 года, пишет Reuters. Дипломата уличили в попытке получить секретную военную информацию, в том числе касающуюся численности американских войск, развернутых в Болгарии.
Дипломату дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
Как сообщалось, в январе 2020 года Болгария выслала первого секретаря консульского отдела посольства РФ в Софии и сотрудника торгового представительства РФ, которые были заподозрены в шпионаже.
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Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило в пятницу военного атташе при посольстве России в Болгарии persona non grata.
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