Болгария высылает военного атташе РФ, которого обвиняют в шпионаже









Фейсбуке . Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в





Его обвиняют в шпионаже с 2017 года, пишет Reuters. Дипломата уличили в попытке получить секретную военную информацию, в том числе касающуюся численности американских войск, развернутых в Болгарии.





Дипломату дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.





Как сообщалось, в январе 2020 года Болгария выслала первого секретаря консульского отдела посольства РФ в Софии и сотрудника торгового представительства РФ, которые были заподозрены в шпионаже.