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С деньгами напряженка? Семья Ермаковой снова сдает дом в Дроздах - хотят $2999 в месяц

18.12.2020 19:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лет 5 тому просили в два раза больше.



Семья экс-главы Нацбанка и экс-главы временной администрации Белгазпромбанка Надежды Ермаковой сдает за 2999 долларов в месяц дом в Дроздах. 

Речь в объявлении идет о первом доме Надежды Ермаковой в Дроздах, построенном в 2006 году. Сейчас он принадлежит ее дочери, и сдается в аренду за 7530 рублей в месяц.

В объявлении сказано, что в доме семь комнат, из которых пять — жилые. Есть два санузла и большая гостиная с камином. Дом укомплектован новой мебелью и бытовой техникой.

Участок — 15 соток. Есть пруд, гараж на две машины и баня.


У Ермаковой есть еще один дом поновее и находится он в Веснинке.
 
 
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