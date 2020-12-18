Жуткое лобовое ДТП под Воложином: погибли два человека – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Авария произошла днем в пятницу 18 декабря: водитель легковушки Ford собирался обогнать грузовик, однако заметил на встречной Volkswagen и начал тормозить. Машину на дороге занесло, поэтому избежать столкновения не удалось.

Ехавшая в качестве пассажира Ford 21-летняя девушка умерла на месте, молодой человек, который был за рулем, скончался в больнице. Водитель Volkswagen и его пассажирка госпитализированы.