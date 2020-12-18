ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жуткое лобовое ДТП под Воложином: погибли два человека – видео

18.12.2020 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Авария произошла днем в пятницу 18 декабря: водитель легковушки Ford собирался обогнать грузовик, однако заметил на встречной Volkswagen и начал тормозить. Машину на дороге занесло, поэтому избежать столкновения не удалось.

Ехавшая в качестве пассажира Ford 21-летняя девушка умерла на месте, молодой человек, который был за рулем, скончался в больнице. Водитель Volkswagen и его пассажирка госпитализированы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два человека погибли и еще двое были доставлены в больницу в результате лобового ДТП под Воложином. Смотрите на видео кадры, снятые на месте происшествия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ушла эпоха. ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу «Дом-2»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика