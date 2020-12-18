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Жуткое лобовое ДТП под Воложином: погибли два человека – видео
18.12.2020 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Авария произошла днем в пятницу 18 декабря: водитель легковушки Ford собирался обогнать грузовик, однако заметил на встречной Volkswagen и начал тормозить. Машину на дороге занесло, поэтому избежать столкновения не удалось.
Ехавшая в качестве пассажира Ford 21-летняя девушка умерла на месте, молодой человек, который был за рулем, скончался в больнице. Водитель Volkswagen и его пассажирка госпитализированы.
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Два человека погибли и еще двое были доставлены в больницу в результате лобового ДТП под Воложином. Смотрите на видео кадры, снятые на месте происшествия.
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