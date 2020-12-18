ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусам больше не нужна виза для поездок в ОАЭ

18.12.2020 19:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

С 16 января 2021 года белорусы смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ без виз, а также находиться в иностранном государстве не более 90 дней с даты пересечения границы. Аналогичные условия предусмотрены и для граждан ОАЭ на территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов уведомило белорусскую сторону о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу Протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Беларусь ратифицировала этот документ в декабре 2019 года.

— Указанный протокол на взаимной основе распространяет действие безвизового режима на граждан обоих государств — владельцев национальных паспортов, — пояснили в пресс-службе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 16 января 2021 года белорусы смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ без виз, а также находиться в иностранном государстве не более 90...
 
Новости дня
Новости разные
 
Калькулятар дня. На МУС 1 мільярд рублёў, на культуру – 142 мільёны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика