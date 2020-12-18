Белорусам больше не нужна виза для поездок в ОАЭ

Источник материала: Onliner

С 16 января 2021 года белорусы смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ без виз, а также находиться в иностранном государстве не более 90 дней с даты пересечения границы. Аналогичные условия предусмотрены и для граждан ОАЭ на территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов уведомило белорусскую сторону о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу Протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Беларусь ратифицировала этот документ в декабре 2019 года.

— Указанный протокол на взаимной основе распространяет действие безвизового режима на граждан обоих государств — владельцев национальных паспортов, — пояснили в пресс-службе.