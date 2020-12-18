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Белорусам больше не нужна виза для поездок в ОАЭ
Источник материала: Onliner
С 16 января 2021 года белорусы смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ без виз, а также находиться в иностранном государстве не более 90 дней с даты пересечения границы. Аналогичные условия предусмотрены и для граждан ОАЭ на территории Беларуси. Об этом
Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов уведомило белорусскую сторону о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу Протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Беларусь ратифицировала этот документ в декабре 2019 года.
— Указанный протокол на взаимной основе распространяет действие безвизового режима на граждан обоих государств — владельцев национальных паспортов, — пояснили в пресс-службе.
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С 16 января 2021 года белорусы смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ без виз, а также находиться в иностранном государстве не более 90...
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