Водитель нанес травмы замначальнику Жлобинского РОВД. Приговор — 4 года колонии (обновлено)

Источник материала: Onliner

«Вечером 10 августа 2020 года в Жлобине проходили массовые уличные беспорядки, — говорилось в сообщении СК. — Замначальника РОВД в числе других сотрудников нес службу по обеспечению общественного порядка. Для выявления участников беспорядков, пытавшихся скрыться, правоохранители останавливали для проверки авто, двигавшиеся со стороны эпицентра беспорядков. Среди прочих был остановлен Volkswagen Polo». Все закончилось наездом на сотрудника. Сегодня стал известен приговор по этому делу.

«Подойдя к автомобилю, заместитель начальника РОВД потребовал у 27-летнего водителя предъявить документы и выйти из машины. Мужчина не выполнил его требования. Сотрудник милиции попытался открыть водительскую дверь, однако та была заблокирована. Проигнорировав неоднократные требования, водитель попытался скрыться и резко начал двигаться задним ходом, при этом кисть руки милиционера оказалась заблокирована ручкой водительской двери. В последующем сотрудник милиции был вынужден принять меры к остановке автомобиля и разбил боковое стекло рацией. Водитель умышленно ускорил движение и протянул милиционера за машиной, причинив ему телесные повреждения», — сообщали в СК.

В пресс-службе Верховного суда уточнили: «Потерпевший нанес имевшейся при нем радиостанцией не менее двух ударов по стеклу водительской двери, разбив его, а находящийся в непосредственной близости сотрудник ГАИ нанес резиновой палкой один удар по капоту. Водитель эти действия проигнорировал, умышленно ускорил движение, тем самым продолжая принудительно тянуть сотрудника ОВД автомобилем, в результате свалив его с ног на проезжую часть». О характере травм не сообщается.

Водитель скрылся с места происшествия, однако был задержан. В салоне Volkswagen Polo, помимо автомобилиста, находился его родственник со знакомой. Обвиняемый ранее более 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, подчеркнули в СК.

На основании ст. 364 УК РБ «Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности» обвиняемому назначили 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен выплатить 1,5 тысячи рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.