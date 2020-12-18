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Водитель и пассажир «Форда» погибли возле Воложина
Источник материала: Навiны
Два человека погибли, еще два получили травмы в аварии, которая произошла днем 18 декабря в Воложинском районе.
По сообщению пресс-службы МВД, автомобили «Форд» и «Фольксваген» столкнулись на трассе М7.
В результате ДТП 21-летняя пассажирка «Форда» от полученных травм умерла на месте происшествия, а 21-летний водитель — в больнице. Водитель и пассажирка «Фольксвагена» получили травмы и были доставлены в больницу.
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Два человека погибли, еще два получили травмы в аварии, которая произошла днем 18 декабря в Воложинском районе.
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