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Водитель и пассажир «Форда» погибли возле Воложина

18.12.2020 19:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Два человека погибли, еще два получили травмы в аварии, которая произошла днем 18 декабря в Воложинском районе.

Водитель и пассажир «Форда» погибли возле Воложина

По сообщению пресс-службы МВД, автомобили «Форд» и «Фольксваген» столкнулись на трассе М7.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка «Форда» от полученных травм умерла на месте происшествия, а 21-летний водитель — в больнице. Водитель и пассажирка «Фольксвагена» получили травмы и были доставлены в больницу.

 
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Два человека погибли, еще два получили травмы в аварии, которая произошла днем 18 декабря в Воложинском районе.
 
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