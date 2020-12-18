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Умер актер из «Звездных войн» Джереми Буллок

18.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер актер из «Звездных войн» Джереми Буллок

Стало известно о смерти британского актера Джереми Буллока – он скончался на 76-м году жизни. Об этом пишет Variety, ссылаясь на слова представителя актера.

Джереми Буллок умер в больнице, рядом с близкими людьми, после многолетней борьбы с болезнью. У знаменитого актера остались жена, три ребенка и десять внуков.

За свою богатую фильмографию Джереми Буллок сыграл в более чем сотне кинокартин. В этот перечень входят и два эпизода знаменитых «Звездных войн» (там он сыграл роль наемника Бобы Фетта). Он снялся в двух фильмах о Бонде: «Шпион, который меня любил» и «Осьминожка». Актер Джереми Буллок также знаменит по известным британским телесериалам, например, «Доктор Кто» и «Робин из Шервуда».

Фото Variety

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Стало известно о смерти британского актера Джереми Буллока – он скончался на 76-м году жизни. Об этом пишет Variety, ссылаясь на слова представителя актера. Джереми...
 
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