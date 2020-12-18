Факты из жизни женщин Востока, которые нам никогда не понять

Источник материала: ОНТ

Восточные традиции до сих пор сохраняются, хотя уже соблюдаются не так критично. Всё-таки чувствуется влияние Запада.

Индианки после вступления в брак занимаются хозяйством и детьми. Не более 26% женщин имеют работу. Главная карьера женщины на Востоке – семья. Смерть мужа вменяют в вину супруге. В старину вдовы ходили с бритой головой, ели самую простую еду и спали на полу. Их сторонились. Это было наказанием за то, что не уберегла кормильца. Сейчас отношение более лояльное.





Беременным в Индии нельзя делать УЗИ, чтобы определить пол ребенка. Для девочек необходимо будет собирать приданое, а это может позволить себе не каждая семья. Поэтому если матери узнают о женском поле ребенка заранее, то вполне могут избавиться от беременности.





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