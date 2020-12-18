Белорусская документальная лента «Жанин» победила в международном конкурсе ADAMI

Источник материала: ОНТ

Победа белорусской документалистики в международном конкурсе ADAMI. Он проводится в пятый раз в Грузии и посвящён культурному разнообразию в регионе Восточного партнёрства. Свои фильмы представили авторы из Беларуси, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.

В номинации не игровых полнометражных фильмов эксперты признали лучшим документальную ленту «Жанин». Информационным партнёром проекта выступил телеканал ОНТ, его премьера в эфире состоялась в 2019 году. Автор Владимир Бокун посвятил картину судьбам репатриантов и рассказал о жизни 89-летней Янины Сташко. Её родители переехали во Францию, когда Западная Беларусь была ещё в составе Польши. До 16 лет девочка росла в городе на севере Франции, а после Второй мировой семья вернулась в деревню Гродненской области, где Жанин прожила всю жизнь с воспоминаниями о стране, в которой родилась. Спустя 73 года автор фильма предложил ей отправиться в путешествие туда, куда так долго звала душа.

В этом году героине фильма исполнилось 90 лет, а её история продолжает покорять мир. Награда ADAMI для этого фильма уже не первая. И фестивальная история «Жанин» обязательно продолжится, тем более, что во время онлайн церемонии награждения один из членов жюри призвал всех зрителей обязательно посмотреть эту картину.

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