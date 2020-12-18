Пособия на детей в 2021 году планируют поднять в Беларуси вместе с заработной платой

Источник материала: ОНТ

Размер пособий на ребенка в следующем году планируется поднять более чем на 8%. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, выступая в Палате представителей, пишет БЕЛТА.

Она отметила, что пособия в Беларуси «привязаны» к заработной плате. Исходя из того, что в 2021 году планируется поднять зарплату в номинальном выражении на 7%, подобный рост будет отмечаться и в пособиях на ребенка – примерно плюс 8%.

Таким образом, ежемесячное пособие (в среднегодовом выражении) по уходу за ребенком до 3 лет будет составлять 449 рублей на первого ребенка и 513 рублей – на второго и последующего.

Также планируется увеличение единовременного пособия при рождении первого ребенка до почти 2,7 тысяч рублей, второго и последующих детей – до 3,8 тысяч рублей.

Фото pixabay

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