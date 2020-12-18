Что подарить родителям на Новый год? Подборка лучших вариантов

Источник материала: ОНТ

Задача номер один в преддверии Нового года и Рождества – выбрать подарки своим родным. Кто-то предпочитает практичные презенты, другие стараются удивить близких, выбирая неординарные вещи. Мы сделали подборку подарков для родителей, которые точно придутся им по вкусу. Проверьте сами!

Выбирать презенты из года в год становится сложнее. Во-первых, нужно узнать, что родителям действительно необходимо (желательно, чтобы они не догадались о цели ваших расспросов). Во-вторых, быть внимательными – можно по ошибке подарить вещь, которая уже есть. В-третьих, хочется угодить и маме, и папе. Здесь есть два варианта: или преподнести им общий подарок (телевизор), или раздельные (маме – духи, папе – спиннинг). Но есть несколько универсальных и полезных категорий подарков, которые понравятся даже самым искушенным.

Бытовая техника

Выбирать подарок из этой категории стоит по трем критериям. Первый – эта вещь есть у ваших родителей, но она стара как мир и требует замены. Ветхая стиральная машина или пылесос, скорее, создает проблемы, а не помогает в хозяйстве. Второй критерий – родители сами хотят эту вещь и намерены приобрести ее. Например, увлажнитель. Опередите их и увидите, как они обрадуются (ведь главное здесь – внимание). Третий критерий – польза подарка. Например, у вас большая семья и вы часто собираетесь в родительском доме за ужином. В таком случае мама точно оценит посудомоечную машину.

Товары для дома

Красивое плетеное кресло дополнит домашний интерьер, теплый плед согреет зимним вечером, стильная лампа придаст уюта, а сочно-зеленое растение оживит квартиру. В категории товаров для дома всегда можно найти достойный подарок. Главное, чтобы он гармонично смотрелся в интерьере и не занимал слишком много места.

Гаджеты

Если ваши родители ведут активный образ жизни, фитнес-браслеты или умные часы созданы для них. Эти вещи удобны и многофункциональны. Производители не забыли и о внешнем виде – в ассортименте есть модели разных цветов, форм и стилей. Среди других гаджетов – умные устройства (от светильников до зонтов), электротранспорт, видеодомофоны и другие.

Впечатления

Эти подарки нельзя включить в розетку и извлечь из них практическую пользу. Но такие презенты согревают душу и заслуживают не меньше внимания. При выборе таких вещей отталкиваться нужно от того, что любят родители, о чем мечтают и чего им не хватает. Можно «подарить» ужин в хорошем ресторане, сертификат на SPA-процедуры или катание на лошадях, отдых в санатории либо агроусадьбе. Буквально пару дней перезагрузки способны преобразить человека. Особенно зимой, когда не хватает витаминов, солнца и позитивных эмоций.

ФОТО: depositphotos.com, my-house.co.ua, remont-haus.ru, video-points.ru, yamobi.ru, gardenringhotel.ru, pasionaria.ru, pixabay.









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