Новогодняя классика. «Селёдка под шубой». Простой рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Традиционная «Селедка под шубой» (или просто – салат «Шуба») одно из самых популярных блюд на новогоднем столе. Своим рецептом этой праздничной классики с читателями ONT.BY делится телеведущая Екатерина Тишкевич.





Вам понадобится:

филе сельди (слабосолёное) – 200 г;

свёкла – 2 шт;

картофель – 2 шт;

морковь – 1 шт;

лук – 1/2 шт (по желанию);

майонез.

Как готовить?

1. Свёклу, картофель и морковь сварить в кожуре. Остудить. Натереть на крупной тёрке.

2. Филе сельди нарезать на кусочки. Лук измельчить.

3. В тарелку (селедочницу) слоями выкладываем подготовленные ингредиенты:

филе сельди, лук, картофель, майонез, морковь, свекла, майонез.





























4. Ставим в холодильник минимум на три часа.





Приятного аппетита!!!

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