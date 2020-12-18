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Новогодняя классика. «Селёдка под шубой». Простой рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

18.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новогодняя классика. «Селёдка под шубой». Простой рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Традиционная «Селедка под шубой» (или просто – салат «Шуба») одно из самых популярных блюд на новогоднем столе. Своим рецептом этой праздничной классики с читателями ONT.BY делится телеведущая Екатерина Тишкевич.


Вам понадобится:

  • филе сельди (слабосолёное) – 200 г;
  • свёкла – 2 шт;
  • картофель – 2 шт;
  • морковь – 1 шт;
  • лук – 1/2 шт (по желанию);
  • майонез. 

Как готовить?

1. Свёклу, картофель и морковь сварить в кожуре. Остудить. Натереть на крупной тёрке. 

2. Филе сельди нарезать на кусочки. Лук измельчить. 

3. В тарелку (селедочницу) слоями выкладываем подготовленные ингредиенты:

  1. филе сельди,
  2. лук,
  3. картофель,
  4. майонез,
  5. морковь,
  6. свекла,
  7. майонез.








4. Ставим в холодильник минимум на три часа.


Приятного аппетита!!!

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Традиционная «Селедка под шубой» (или просто – салат «Шуба») одно из самых популярных блюд на новогоднем столе. Своим рецептом этой праздничной классики с...
 
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