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Новогодняя классика. «Селёдка под шубой». Простой рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Традиционная «Селедка под шубой» (или просто – салат «Шуба») одно из самых популярных блюд на новогоднем столе. Своим рецептом этой праздничной классики с читателями ONT.BY делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Вам понадобится:
Как готовить?
1. Свёклу, картофель и морковь сварить в кожуре. Остудить. Натереть на крупной тёрке.
2. Филе сельди нарезать на кусочки. Лук измельчить.
3. В тарелку (селедочницу) слоями выкладываем подготовленные ингредиенты:
4. Ставим в холодильник минимум на три часа.
Приятного аппетита!!!
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Традиционная «Селедка под шубой» (или просто – салат «Шуба») одно из самых популярных блюд на новогоднем столе. Своим рецептом этой праздничной классики с...
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