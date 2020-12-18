МИД: Беларусь подготовила ответные меры на новые санкции Евросоюза

Источник материала: ОНТ

Белорусские власти подготовили ответные меры на новые санкции Евросоюза. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Он считает, что обычно в мировой практике лица, совершающие такие шаги, никогда не достигают поставленных целей.

Он отметил, что уже в данный момент понятно, что такие шаги Евросоюза направлены в том числе против интересов белорусских граждан.

Белорусские власти будут предпринимать адекватные действия по защите прав и законных интересов белорусов и юрлиц, подчеркнул Анатолий Глаз.

Он также затронул тему белорусского IT-сектора, выразив недоумение по поводу позиции Евросоюза.

Анатолий Глаз выразил уверенность, что урегулировать возникшие разногласия можно лишь с помощью открытого, равноправного и взаимоуважительного диалога и отметил, что Беларусь к такому диалогу всегда готова.

Фото БЕЛТА

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