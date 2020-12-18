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Тепло, сыро и туманно: прогноз погоды на 19 декабря

18.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тепло, сыро и туманно: прогноз погоды на 19 декабря

Атлантика без устали продолжает закачивать в нашу страну теплый и влажный воздух, удерживая температурный фон до 7 градусов выше климатической нормы. Предстоящие выходные по-прежнему не обещают морозных перемен: тепло, сыро и туманно. 

Завтра погодные условия будет определять малоактивный атмосферный фронт, двигаясь в восточном направлении, он продолжит поставлять воздушные массы влажного и умеренно тёплого воздуха, сохраняя погоду теплой, облачной и сырой.  

В субботу будет преобладание облачной погоды. Пройдет небольшой мокрый снег вперемешку с дождем. Влажность до 100%. В отдельных районах туман, видимость до полукилометра. На отдельных участках дорог будет скользко. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Атмосферное давление будет слабо расти. 

В 8 утра температура воздуха составит от 0°С по востоку до +3°С градусов по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от +1°С тепла по Витебской области до +5°С по Брестской. К вечеру температура существенно не изменится – +1°С…+3°С.  

В воскресенье сохранится облачная погода. Ночью и утром по северо-восточной половине, днем по востоку кратковременный мокрый снег, дождь. Слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -4…+2°С, а днем наоборот -2°С…+4°С. По предварительному прогнозу, в течение следующей недели ожидается неустойчивая сырая погода. Повышенный температурный фон сохранится. 

Фото: БЕЛТА

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Атлантика без устали продолжает закачивать в нашу страну теплый и влажный воздух, удерживая температурный фон до 7 градусов выше климатической нормы. Предстоящие...
 
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