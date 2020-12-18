«Наши дети»: подарки получили воспитанники Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов

Источник материала: ОНТ

Череда поздравлений с Новым годом продолжается. Коррекционные центры, детские сады и школы-интернат – гости приходят к малышам с подарками. Сладкий сюрприз сегодня получили и воспитанники Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов.



Несмотря на пандемию, у ёлки водили хороводы, играли с Дедом Морозом и громко пели. Для воспитанников центра и их родителей этот праздник особенный. Пока дети просят новые платья, игрушки и конфеты, взрослые загадывают одно большое желание на всех – здоровья малышам.

В ответ каждому гостю – подарки, созданные руками воспитанников центра. Сегодня здесь их 60. С родителями и специалистами они борются со своими особенностями. И каждый год случаются чудеса: дети встают с инвалидных колясок, начинают говорить и становятся на шаг ближе к выздоровлению.

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