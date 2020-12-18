Двойное убийство в Гомеле: задержан подозреваемый

Источник материала: ОНТ

Задержан подозреваемый по делу о двойном убийстве, произошедшем в Гродно. Об этом сообщили в МВД.

Трагедия произошла этим летом, во дворе дома микрорайона Сельмаш в Гродно. Поступило сообщение о смертельном ножевом ранении неустановленным лицом двух мужчин. У погибших остались несовершеннолетние дети.

Было возбуждено уголовное дело. Правоохранители взялись за расследование. Были опрошены свидетели и множество возможных очевидцев. На подозреваемого удалось выйти в декабре. Им оказался 23-летний безработный местный житель, который ранее уже имел судимость за мошенничество. Мужчина в преступлении сознался.





Фото БЕЛТА (архив)

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