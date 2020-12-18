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Александр Лукашенко раздал государственные награды. Орден Отечества III степени достался Наталье Кочановой
Источник материала: Onliner
Сегодня Александр Лукашенко подписал указы о вручении государственных наград 78 представителям различных сфер деятельности,
Среди удостоенных такой чести — председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Она получила орден Отечества III степени за «плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие законодательства, парламентаризма и межпарламентского сотрудничества».
Таким же орденом, но II степени награжден председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Ордена, медали и почетные звания получили представители сферы промышленности, обороны, сельского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры.
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Александр Лукашенко раздал государственные награды. Орден Отечества III степени достался Наталье Кочановой
Сегодня Александр Лукашенко подписал указы о вручении государственных наград 78 представителям различных сфер деятельности, пишет БЕЛТА.Читать далее…
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