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«Арт Хаос» и санкции: что связывает узурпатора с кипрскими офшорами

18.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Арт Хаос» и санкции: что связывает узурпатора с кипрскими офшорами

  • 18.12.2020, 19:27
«Арт Хаос» и санкции: что связывает узурпатора с кипрскими офшорами
фото: km.ru

Журналисты проследили цепочку благодаря третьему пакету санкций ЕС.

Жену Виктора Лукашенко — старшего сына Александра Лукашенко — зовут Лилия Лукашенко. О ней известно немного: хоть она и не избегает публичных мероприятий, но всегда держится чуть в стороне. Практически не выступает. Исключение — арт-ивенты, об этом будет дальше.

Но совсем недавно имя Лилии Лукашенко прозвучало на уровне всего Евросоюза — в контексте третьего пакета санкций против Беларуси. Введение санкций против "Дана Астра" аргументируется в официальном журнале ЕС в том числе и тем, что там работает невестка Лукашенко.

Цитата: "Владельцы Dana Holdings / "Дана Астра" поддерживают близкие отношения с Александром Лукашенко. Лилия Лукашенко, невестка правителя, занимает высокую должность в компании".

"Еврорадио" изучило связи картинной галереи, где работает невестка узурпатора, с кипрскими офшорами и сербской Dana Holdings.

Руководит застройщиком?

О связи Лилии Лукашенко с Dana Holdings заговорили после публикации проспекта эмиссии "Дана Астра" — одной из компаний-застройщиков холдинга. Полная тезка жены Виктора Лукашенко указана там как заместитель директора компании. Это справедливо на 2016–2017 год. Работает ли сейчас Лилия Валерьевна Лукашенко в "Дана Астра", неизвестно: после в проспектах компании вообще пропали упоминания о руководстве.


фото: euroradio.fm

"Дана Астра" строит в Минске огромный жилой комплекс "Минск-Мир". Предполагалось, что это будет "город в городе", но в итоге получается район, довольно плотно забитый многоэтажками. "Дана Астра" входит в Dana Holdings сербских братьев Каричей — бизнесменов с неоднозначной репутацией и политическими амбициями.

"Самой могущественной финансовой группой в республике [Сербия] (после семьи президента, разумеется) является клан Каричей. Его в Сербии часто называют "Семья #2", — писала еще в 2000 году российская газета "Коммерсант".

С тех пор Каричи только укрепились — а заодно завели связи в Беларуси. Драгомир Карич — почетный консул Беларуси в Белграде, в прессе его часто называют другом Александра Лукашенко.

Де-юре Каричи не напрямую владеют "Дана Астра". Основной владелец компании — кипрская TRIWORST LIMITED. По совпадению одна из ее руководительниц — Анна Илия (Αννα Ηλια). Она же — среди топ-менеджеров компании Каричей BK Juniors и еще десятка офшоров.

Еще одно совпадение: у компании TRIWORST LIMITED есть связи с теми же менеджерами (Анна Илия и Надя Дьянтис), что и у еще одного офшора — EMIRATES BLUE SKIES LTD. Компания с таким же названием сейчас вместе с бизнесменами из ОАЭ ведет крупный девелоперский проект в Минске.

Голубые небеса Эмиратов

Еще в начале 2020 года "Эмирейтс Блю Скай" называлась "Зомекс Инвестмент". Вывеску сменили под большой проект, в который захотели инвестировать арабы.

2 октября белорусский премьер Роман Головченко и эмиратский бизнесмен Мухаммед аль-Аббар заложили на минской кольцевой автодороге капсулу в основу Национального выставочного центра — первого объекта "умного города", на который планируется потратить $4 млрд. На церемонии присутствовал Виктор Лукашенко. А аль-Аббар затем встречался с Александром Лукашенко.


Аль-Аббар и Роман Головченко на церемонии в Минске
фото: "СБ"

При чем тут компания Каричей? А она и будет реализовывать инвестиционный проект: аль-Аббар дает деньги, сербская компания строит, а счастливы все должны быть в Минске.

Кипрская EMIRATES BLUE SKIES LTD официально не является учредителем белорусской компании с таким же именем, но названия они сменили приблизительно в одно время. Кроме того, топ-менеджеры кипрского офшора те же, что у некоторых компаний, связанных с "Дана Астра".

Официальные учредители белорусской "Эмирейтс Блю Скай" — кипрские "Элайва Трейдинг Лимитед" и "Озалко Холдинг Лимитед". Данных об этих компаниях в открытом доступе нет. Раньше в составе учредителей был офшор "Кэнфилдко", который связывали с руководством компании "Итера", в конце 2000-х передавшей всю свою бурную девелоперскую деятельность (в первую очередь — проект "Минск-Мир") братьям Каричам.

Официально Лилия Валерьевна Лукашенко не имеет отношения к "Эмирейтс Блю Скай". Но косвенно они связаны через галерею "Арт Хаос" в Dana Mall — торговом центре на севере Минска, который строила компания "Зомекс Инвестмент".

Дорогие картины. Очень дорогие

По данным на середину декабря, человек с именем Лилия Валерьевна Лукашенко официально работает директором ООО "Арт Хаос". Это юрлицо занимается галереей в ТЦ Dana Mall, где выставляются и продаются работы современных художников. К слову, Лилия Лукашенко часто появляется в госСМИ именно как управляющая галереи — речь только про искусство.

Внимание на себя обращает уставной фонд галереи. У многих компаний он составляет всего по несколько тысяч рублей, но у этого небольшого проекта — сразу 472 050 рублей. Еще в первой половине года это было больше 200 тысяч долларов. Неплохо, да?

Владелец скромной минской галереи с нескромным уставным фондом — кипрская "ДАНЛЕЙС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД". Она, в свою очередь, аффилирована с рядом других офшоров. Конечных бенефициаров компании найти практически невозможно благодаря запутанной (специально?) системе учредителей и аффилированных структур. Собственно, в этом ведь и есть вся суть офшорных компаний.

Несколько менеджеров указанной компании имеют те же имена, что и руководители футбольной команды "Омония Никосия", которая принадлежит греческому бизнесмену и политику Ставросу Папаставру, имя которого было упомянуто во многих файлах "Панамского досье". Впрочем, это могут быть действительно тезки спортивных деятелей.

Сама же галерея "Арт Хаос" нацелена на взыскательную публику: например, здесь можно купить одну из картин Мая Данцига — почти за 22 тысяч рублей. Есть работы Александра Кищенко, Зои Луцевич и других белорусских живописцев. Общая стоимость выставленных работ исчисляется сотнями тысяч рублей.

Богатый опыт на Кипре

В 2012-м экс-сотрудник МВД Беларуси Вячеслав Дудкин в интервью газете "Коммерсант" заявил, что Лилия Лукашенко возглавляет представительство кипрской Eastleigh Trading в Минске. Сама эта компания была связана с бизнесменом Владимиром Пефтиевым, который в то время обходил европейские санкции при помощи цепочек офшорных компаний.

Представительство Eastleigh Trading в Минске было официально ликвидировано в июле 2019 года. На самом Кипре фирма продолжает работать и, через другую компанию, аффилирована с еще несколькими компаниями, в том числе созданными сравнительно недавно. Есть ли у них представительства в Минске и кто входит в число топ-менеджеров, понятное дело, неизвестно.

Если в "Дана Астра" и в "Арт Хаос" работает одна и та же Лилия Лукашенко, то у нее за последние годы накопился огромный менеджерский опыт в компаниях, связанных с Кипром.

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Теги: Минск
 
 
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Журналисты проследили цепочку благодаря третьему пакету санкций ЕС.
 
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