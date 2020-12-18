Источник материала: Хартия'97

Я выхожу! 18.12.2020, 19:06

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Эта фраза стала девизом протеста.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал проникновенное письмо читательницы:

- Часто общаясь с людьми, слышу: "Мы против этой власти. Ее путь - это путь в никуда." А дальше идет тирада. Передам смысл своими словами: "Только вот все эти мирные протесты, марши, флешмобы, акции, это игра "Зорница". Мы уже взрослые люди, чтоб верить, что это вынудит Лукашенко уйти. Если тебе нечего делать, то можешь выходить, а у нас и так забот хватает. Нас ведь это пока не коснулось, нас не избивали, мы не сидели, конечно мы против режима, и видишь, у нас все хорошо, все в порядке, а у тебя штрафы и обыски. Ну и кто из нас прав?".

Вот такие диалоги.

Но я выхожу!

Я выхожу, чтобы мои дети жили в свободной стране, чтобы закон был законом, а не дышлом, суды были справедливыми, а не судилища, как сейчас. Я не хочу чтобы мой ребенок катаясь на велосипеде был избит и отправлен на сутки.

Я выхожу, чтобы налогоплательщика уважали, и каждый понимал, что пенсии, зарплаты бюджетников и работников правовой и исполнительной системы, платят из нашего кармана, а не из личного кошелька Лукашенко.

Я выхожу, потому что я не раб, я не приемлю по отношению к себе такого неуважения, которое в своих обращениях, по отношению к народу, позволяет себе Лукашенко.

Перечислять причины недовольства можно долго, но мне интересно другое, те люди, которые просто ждут, которым все равно, что беда пришла в дом соседа, которые заняли позицию "Моя хата с краю", что вы чувствуете?

И в конце хотела бы напомнить народную мудрость "Крайние хаты горят первыми".

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