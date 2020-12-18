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«Жизнь сильнее. Жыве Беларусь!»

18.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Жизнь сильнее. Жыве Беларусь!»

  • 18.12.2020, 18:53
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«Жизнь сильнее. Жыве Беларусь!»
Фото: svaboda.org

Как живет минский протестный ЖК «Магистр».

Столичный жилищный комплекс «Магистр» попал в список дворов, где, по мнению властей, необходимо дополнительное «обеспечение общественного порядка».

Чтобы избежать преследования, жители попросили «Белсат» не называть их имен.

«Однажды просыпаемся мы поутру и смотрим, что на входах в наше «гетто» стоят таблички. На некоторых было написано, кажется: «Вы входите в гетто такое-то», – рассказывает жительница «Магистра».

Сейчас никто не удивляется появлению здесь милицейских машин. Жильцы рассказали, что рейды по выявлению национальной символики в окнах случаются и по ночам:

«Парня забрали. Были слухи, что его на Окрестина забрали, – рассказывают истории жители «Магистра». – Но в итоге он просидел в РУВД, и ему дали 30 базовых –пикетирование!»

Многие белорусы в знак протеста не платят за коммунальные услуги. К тем «магистрантам», кто имеет на коммунальных счетах задолженность, приходят неизвестные и отключают электричество. О такой встрече с коммунальщиками рассказывает жительница протестного двора.

«Говорю им, завтра у меня будет зарплата, и я покрою задолженность. Нет, они взяли и отключили. А сегодня в 9 утра в домофон позвонила аварийная служба насчет света. То есть они сами отключили и сами оставили заявку… Я не понимаю, как это работает у них», – говорит местная жительница.

В «Магистре» все квартиры арендные. И именно сейчас жильцам решили поменять условия аренды и заставляют подписать новый договор:

«Указано, что в квартире запрещаются любые информационные и рекламные материалы. А также на лоджии. Под понятие «информационные материалы» может подпадать все что угодно, – комментирует новые договора одна из жительниц «Магистра». – В договоре есть еще пункт 9.4, где так и написано, что в случае невыполнения пункта 18 нас могут выселить».

Этим событиям предшествовало более 40 абсолютно разных дворовых встреч, которые жители организовали осенью. Соседи угощались чаем, супами, драниками и даже мясо жарилось на мангале. Ранее коммунальщики не обращали внимания на скамейки, давно не помнившие краски. За благоустройство взялись жильцы. Сейчас коммунальщики упорно перекрашивают бело-красно-белые скамьи в зеленые.

Но несмотря на надзор, в самом центре «Магистра» на камне появился портрет погибшего жителя Площади перемен Романа Бондаренко.

Противостояние продолжается и в подъездах. Кого-то нервируют даже белорусскоязычные правила пользования лифтом.

«Здесь чудесно прописаны эти правила, и в конце написано «Жыве Беларусь!». Чудесно! Но кому-то это не очень нравится, и они – срывать, – рассказывает жительница «Магистра». – Через некоторое время мы заново заклеиваем, люди снова обрывают, а там подложка: «Жизнь сильнее. Жыве Беларусь!»

«Магистранты» убеждены: опыт, полученный в этом противостоянии, работает на будущее.

«Есть сообщество, которое может совместно принимать решения и выносить на повестку дня города, района свои требования и пожелания. Это связано с пониманием гражданина, который активно участвует в общественной и публичной жизни. Мы к этому стремимся», – сказал на прощание житель протестного «Магистра».

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