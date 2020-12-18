Источник материала: Хартия'97

Ученые: Зимний напиток «для согревания» может способствовать долголетию 3 18.12.2020, 18:38

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фото: alcofanshop.com

Этот эффект напитка обеспечивается совокупными свойствами его ингредиентов.

Популярный пряный зимний напиток, предназначенный для согревания в холода, – глинтвейн – может способствовать долголетию, допускают медики.

Исследования показывают, что употребление глинтвейна может способствовать долголетию. Этот эффект напитка обеспечивается совокупными свойствами его ингредиентов, пишет healthinfo.ua .

Его эксперты напоминают, что зимний напиток обычно готовится путем смешивания разогретого красного вина со специями – корицей, мускатным орехом. Каждый из этих ингредиентов обладает способностью благоприятно влиять на функции организма и здоровье.

Красное вино. Многие ученые констатируют, что небольшое количество красного вина приносит больше пользы для здоровья, чем любой другой алкогольный напиток. В частности, отмечается его позитивное действие на сердечно-сосудистую систему.

Употребление небольшого количества красного вина может снизить риск сердечных заболеваний. Люди, выпивающие около 150 мл в день, имеют риск примерно на 32% ниже, чем непьющие.

Эффект вина объясняется его способностью удерживать «хороший» холестерин ЛПВП в крови, который действует как чистильщик кровеносных сосудов. Данный тип холестерина способствует более активному расщеплению и выведению из организма «плохого» холестерина ЛПНП, закупоривающего артерии и повышающего риски сердечных приступов, а также инсультов. Вдобавок вино может уменьшать окислительное повреждение, являющееся предвестником сосудистых заболеваний.

Корица. Ароматная специя также обладает многими преимуществами для здоровья, способствующими долголетию. В том числе она помогает избежать болезней сердца, главных виновников в ранней смерти людей.

По данным исследований, доза корицы всего 120 мг в день может снижать уровень общего холестерина, «плохого» холестерина ЛПНП и триглицеридов, в то время как «хороший» холестерин ЛПВП остается стабильным.

Мускатный орех. Его потребление дополняет полезные эффекты других компонентов зимнего напитка в отношении сердца и сосудов. Пряный продукт содействует снижению высокого уровня холестерина и триглицеридов в крови. Помимо этого благоприятно сказывается на деятельности поджелудочной железы и помогает добиться уменьшения уровня сахара в крови.

Таким образом, резюмируют эксперты, эффективный для согревания в зимние холода глинтвейн может способствовать долголетию, сокращая количество маркеров сердечно-сосудистых заболеваний. Одновременно они подчеркивают важность умеренного потребления всех напитков, содержащих алкоголь.

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