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Yara рассмотрит новые варианты давления на руководство «Беларуськалия»

18.12.2020 19:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Репрессии в отношении шахтеров и условия работы на «Беларуськалии» обсудили 18 декабря Светлана Тихановская и генеральный директор норвежской компании Yara International Свейн Тор Холшер, сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты.

Yara рассмотрит новые варианты давления на руководство «Беларуськалия»

Тихановская «выразила благодарность коллективу Yara за твердую позицию и осуждение нарушения гражданских прав рабочих на "Беларуськалии"». Она подчеркнула важность того, чтобы Yara проявляла солидарность с бастующими рабочими и защищала их права, оказывала давление на руководство «Беларуськалия» и публично осуждала репрессии, отмечается в сообщении.

Холшер и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека. Норвежцы дважды приезжали в Беларусь и встречались с руководством «Беларуськалия» (18 сентября и 10 декабря). Холшер заявил, что «порог неприемлемости ситуации на "Беларуськалии" уже пройден», будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.

С момента начала забастовки в августе на «Беларуськалии» уволили уже 55 сотрудников, рабочие получили в сумме более 330 суток административного ареста, отмечает пресс-служба Тихановской.

Норвежская компания Yara является крупнейшим в мире покупателем минеральных удобрений. Беларусь для Yara — одна из девяти стран-поставщиков.

 
 
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Репрессии в отношении шахтеров и условия работы на «Беларуськалии» обсудили 18 декабря Светлана Тихановская и генеральный директор норвежской компании Yara International...
 
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