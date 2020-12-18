ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Усов: Нерешительность ЕС будет только усиливать пророссийские ориентации внутри Беларуси

18.12.2020 20:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Спасением "независимости" Беларуси ЕС оправдывает до смешного ограниченные санкции против режима Лукашенко.



"Независимость" это удобный претекст, чтобы ничего не делать для борьбы с авторитаризмом в Беларуси и вне ее, пишет политолог Павел Усов.

Спасением "независимости" республики, ЕС оправдывает, до смешного, ограниченные санкции против режима Лукашенко. В принципе ради "сохранения независимости" можно и нужно остановить революцию, так как свержение Лукашенко неминуемо приведет к вмешательству России.

И вероятно, стоит признать Лукашенко легитимным президентом, пригласить в Брюссель, Варшаву или Париж, как это было совсем недавно.
Возникает вопрос, а когда и при каких условиях и главное как, можно свергнуть Лукашенко, чтобы это не привело к вмешательству России и не стало причиной потери суверенитета. Это показатель деструктивной, разрушающей суверенитет, политики Лукашенко, когда демонтаж авторитарной системы в стране, чреват серьезными угрозами для независимости, когда нет внутренних ресурсов, чтобы эту независимость защитить.

Так какая же это независимость, если воля народа жить в свободной и суверенной стране немедленно станут причиной того, что Москва начнет агрессивные действия против Беларуси. Когда в любом серьёзном электоральном процессе усматривается рука Кремля. Когда любой политический шаг против Лукашенко можно оценивать, как реализацию российского плана. В этих обстоятельствах, любой даже самый национальный проект от флага до языка, можно превратить в провокацию, которая будет использоваться Москвой для атаки против нас.
 
Лукашенко довел государство до такой степени, что никакое самостоятельное движение республики, ее самодостаточное, полноценное существование, без конфронтации с Москвой просто невозможно. Он завел страну на геополитическое минное поле, на котором для того, чтобы выжить мы должны стоять на месте или рисковать...

Вот вся независимость по-лукашенковски. Кремль сохраняет условное "спокойствие", пока Беларусь является продолжением ее геополитического пространства. Пассивно-осторожные действия Европы не спасают независимости страны, они продлевают существование режима, способствуют внутренней деградации социально-экономической системы и сваливание Беларуси в Россию.

Такие действия в очередной раз показывают слабость Европы перед лицом агрессивных авторитаризмов. Более того, демонстрирует превосходство зла. Санкции важны не как политическое действие, а как демонстрация воли и солидарности защищать основы существования нормального человеческого сообщества.


Но, я думаю, дело даже не в том, что ЕС переживает за независимость Беларуси. Там прекрасно понимают, что если Путин введет войска в Беларусь, Европа ничего не сможет этому противопоставить. Реальных международных механизмов сдерживания российской агрессии в Беларуси (любого другого вмешательства) просто нет и не будет.

Вероятно, европейцев беспокоит то, что обвал экономики (в случае санкций), расширение присутствия России, породит новый гуманитарный кризис и массовую миграцию беларусов на Запад. Европа напуганная миграционным кризисом 2015, перемещением населения из Украины, опасается, что миллионы граждан заполонят страны ЕС, что станет новой проблемой.

Более того, Европа не в состоянии позитивно, с положительным эффектом разрешать политико-гуманитарные кризисы. Не умеет и не хочет, как только ситуация где-то в регионе обостряется она, умывает руки: ограничивается заявлениями, поддержкой для НКО и СМИ, без плотного политического и стратегического воздействия.

Грузия, Украина, Молдова, Нагорный Карабах, Беларусь: страны-кризисы и члены Восточного Партнерства.

Но, ведь очевидно, что чем дольше Лукашенко будет у власти, тем выше вероятность этого кризиса и геополитической катастрофы;
Мягкость Брюсселя, "позиция диалога" не остановят репрессий внутри страны, а в перспективе, разрешение проблем будет требовать еще больших усилий и затрат.


 
Более того, нерешительность Брюсселя будет только усиливать пророссийские ориентации внутри Беларуси и надежды на то, что только Путин может помочь. Маятник настроений качнется в другую сторону.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасением "независимости" Беларуси ЕС оправдывает до смешного ограниченные санкции против режима Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Я выхожу!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика