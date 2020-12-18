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Осенний призыв в армию продлевают. На какой срок?

18.12.2020 20:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Осенняя призывная кампания, кажется, плавно перетекает в зимнюю. Сегодня Александр Лукашенко подписал указ, увеличивающий срок отправки граждан к местам прохождения срочной военной службы и службы в резерве до 1 января 2021 года, пишет БЕЛТА.

Причина, как вы, наверное, уже догадались, — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Продление призыва позволит обеспечить Вооруженные силы личным составом в пределах численности, установленной еще в августе.

 
 
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Осенняя призывная кампания, кажется, плавно перетекает в зимнюю. Сегодня Александр Лукашенко подписал указ, увеличивающий срок отправки граждан к местам...
 
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