ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минский суд приговорил гражданина США к трем месяцам ареста за дебош в отеле

18.12.2020 20:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Суд Центрального района Минска вынес приговор в отношении 45-летнего жителя штата Калифорния по уголовному делу о хулиганстве.

Минский суд приговорил гражданина США к трем месяцам ареста за дебош в отеле

По сообщению пресс-службы Мингорсуда, пьяный мужчина повредил посуду в одном из столичных отелей 12 сентября. Эти действия сопровождались грубой нецензурной бранью и громкими криками. Поводом для хулиганства стал словесный конфликт с обслуживающим персоналом.

В срок отбытия наказания зачтено время содержания под стражей, поэтому наказание в виде ареста считается исполненным.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Центрального района Минска вынес приговор в отношении 45-летнего жителя штата Калифорния по уголовному делу о хулиганстве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Осенний призыв в армию продлевают. На какой срок?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика