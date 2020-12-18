Латушко: 20 декабря опубликуем первые материалы по фальсификации на выборах









"Кто-то пошёл на преступление сознательно, кто-то по идеологическим мотивам, кто-то под давлением и страхом. Однако независимо от мотива это всё равно преступление", — говорит Латушко.





В качестве доказательств фальсификаций он ссылается на сведения, размещённые на платформах"Зубр" и "Голос". Сейчас эти данные переносятся на платформу Единой книги регистрации преступлений (ОКРЗ) и обрабатываются юристами для дальнейшей подачи дел в суд.





"За нарушение избирательного законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. От штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет", — констатирует Латушко. И напоминает, что сотрудничество с правосудием считается смягчающим фактором.





Он обращается к членам избиркомов, которые занимались фальсификациями, и предлагает им пойти на сотрудничество с правосудием.





"Возможно, вам об этом "забыли" сообщить, когда призвали вбрасывать бюллетени, подделывать подписи членов комиссии, фальсифицировать протоколы или вообще их не вывешивать. Возможно, вам гарантировали неприкосновенность и покровительство. Но гражданина Лукашенко никогда не волновали вопросы безопасности и благополучия кого бы то ни было кроме своего. В улетающем самолёте не хватит места силовикам и фальсификаторам. И уж точно никто не может защитить вас от глаз сотен тысяч белорусов, которые знают о вашем преступлении, о вашей причастности к кровавому террору и геноциду, к массовым пыткам, арестам и, к сожалению, убийствам", — заявляет Латушко.





Он анонсирует, что 20 декабря на платформе ЕКРП будет опубликован первый список открытых материалов проверки. В него войдут в том числе и имена членов участковых избиркомов, "которые не явились для сотрудничества с правосудием".