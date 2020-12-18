Источник материала: Хартия'97

Светлана Тихановская: Мы настаиваем на следующем пакете санкций ЕС 18.12.2020, 20:36

фото: Светлана Тихановская/facebook

Это необходимо для спасения Беларуси.

Принят очередной пакет европейских санкций против режима Лукашенко – в списке оказались еще 29 физических лиц и 7 юридических. Это уже третий этап: первый пакет персональных санкций Евросоюз ввел в начале октября, на втором этапе 6 ноября список был расширен, в него добавили 15 чиновников, в том числе Александра и Виктора Лукашенко, сообщает «Радыё Рацыя» .

Однако те меры, которые Евросоюз принимает по отношению к режиму в Беларуси, в интервью для телеканала «Белсат» Светлана Тихоновская назвала несерьезными в нынешней ситуации.

«В стране происходит эскалация насилия, людей продолжают сажать, пытать в тюрьмах, люди чувствуют себя опасно уже в своих квартирах, дворах. Опасно ходить, разговаривать, уже скоро станет опасно дышать. Мы настаиваем, конечно, на следующем пакете санкций. Ведь это даже несерьезно», — заявила Светлана Тихановская.

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