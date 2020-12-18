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Светлана Тихановская: Мы настаиваем на следующем пакете санкций
Источник материала: Хартия'97
Светлана Тихановская: Мы настаиваем на следующем пакете санкций ЕС
Это необходимо для спасения Беларуси.
Принят очередной пакет европейских санкций против режима Лукашенко – в списке оказались еще 29 физических лиц и 7 юридических. Это уже третий этап: первый пакет персональных санкций Евросоюз ввел в начале октября, на втором этапе 6 ноября список был расширен, в него добавили 15 чиновников, в том числе Александра и Виктора Лукашенко, сообщает
Однако те меры, которые Евросоюз принимает по отношению к режиму в Беларуси, в интервью для телеканала
«В стране происходит эскалация насилия, людей продолжают сажать, пытать в тюрьмах, люди чувствуют себя опасно уже в своих квартирах, дворах. Опасно ходить, разговаривать, уже скоро станет опасно дышать. Мы настаиваем, конечно, на следующем пакете санкций. Ведь это даже несерьезно», — заявила Светлана Тихановская.
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Это необходимо для спасения Беларуси.
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