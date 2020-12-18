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Минчане провели литературный демарш
Источник материала: Хартия'97
Минчане провели литературный демарш
Яркая акция прошла в общественном транспорте столицы.
В Минске уже сложилась хорошая традиция проведения литературных демаршей.
Сегодня такой демарш в общественном транспорте столицы.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Яркая акция прошла в общественном транспорте столицы.
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