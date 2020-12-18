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«Хватит народ дурить!»: дерзкая акция в Вилейке
Источник материала: Хартия'97
«Хватит народ дурить!»: дерзкая акция в Вилейке
Жители города вышли с хлесткими лозунгами.
Акция партизан Вилейки сегодня вечером привлекла свое внимание своими хлесткими лозунгами.
«Хватит народ дурить! Беларусь должна жить!», — гласит один из них.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Жители города вышли с хлесткими лозунгами.
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